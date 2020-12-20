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Израиль начал массовую вакцинацию от COVID-19

Киев • УНН

 • 27562 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В воскресенье, 20 декабря, больницы по всему Израилю начали кампанию вакцинации от COVID-19 медицинского персонала - после того, как накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Йоэль Эдельштейн были вакцинированы первыми в Израиле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на израильский 7 канал.

Израиль начал массовую вакцинацию от COVID-19

"Кампания вакцинации против COVID-19 началась сегодня (19 декабря - ред.) вечером с прививок, сделанных премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру здравоохранения Йоэлю Эдельштейн в больнице "Шиба". Нетаньяху и Эдельштейн получили вакцину Pfizer в столовой главной башни больницы", - сообщает телеканал.

Когда Нетаньяху сделали прививку, он пошутил: "Это одна маленькая инъекция для человека и огромный скачок для нашего здоровья. Иди, сделай прививку!".

По его словам, "до конца месяца здесь будут миллионы доз вакцины, а потом еще миллионы".

Также вакцинацию начали делать и медицинским работникам - с 20 декабря. В частности, в тель-авивской больнице "Ихилов" были сделаны прививки сразу нескольким лицам, - включая профессора Рони Гамзо, директора больницы, который до недавнего времени служил на должности комиссара по борьбе с коронавирусом, и профессора Идит Матот.

Вместе с руководителями больницы, вакцинацию прошли главный раввин Тель-Авива-Яффо и бывший главный раввин Израиля рабби Исраэль Меир Лау, а также – министр финансов Исраэль Кац. Ожидается, что этим же утром будет вакцинирован президент Израиля Реувен Ривлин.

Указано, что на данный момент в Израиле есть около 700 тысяч вакцин, и к концу месяца ожидается прибытие еще как минимум трех миллионов доз вакцины.

Этим же утром, министр здравоохранения страны Эдельштейн выразил удовлетворение количеством израильтян, которые зарегистрировались для получения вакцины от коронавируса. "Я был счастлив, узнав, что центры ОПЗ буквально не выдержали давления со стороны заявителей! Это свидетельствует об ответственности людей и об их желании пройти вакцинацию", - сказал он.

Затронув проблему мутации коронавируса, обнаруженную в Великобритании, министр здравоохранения признался в том, что "это вызывает беспокойство. Вчера вечером мы провели обсуждения под председательством премьер-министра и министра обороны. Надеюсь, мы сумеем правильно изолироваться и не позволим (новому типу вируса - ред.) проникнуть в Израиль".

Ранее вакцинацию от коронавируса начали Великобритания, США и Канада. Старт вакцинации в ЕС ожидается 27 декабря.

Украина ожидает, что удастся начать вакцинацию - с медиков - в феврале 2021 года.

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