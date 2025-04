Канада розпочала вакцинацію від коронавірусу

Канада, як і Велика Британія і США, де вже почалася масова вакцинація проти коронавірусу, використовує вакцину Pfizer/BioNTech.

Так, Жизель Левеск, 89-річна жителька установи тривалого догляду в Квебеку, була вакцинована першою у країні. Левеск зробили щеплення на очах у невеликої групи медичних працівників. Вона посміхнулася після щеплення, після чого послідували оплески.

Кількома хвилинами пізніше, Аніта Квіданген, медичний працівник в Торонто, також отримала одну з перших доз вакцини в Канаді.

Квіданген стала першим з п'яти передових медичних працівників, які отримали дозу вакцини, для якої потрібно два уколи з інтервалом в декілька тижнів.

Нагадаємо, у США стартувала масова вакцинація від коронавірусу 14 грудня.

А 8 грудня у Великій Британії 90-річна Маргарет Кінан стала першим пацієнтом у світі, який отримав вакцину Pfizer/BioNTech від COVID-19 поза клінічних випробувань після офіційного старту програми вакцинації в цій країні.

Як раніше повідомляв УНН, ЄС планує завершити оцінку вакцини BioNTech-Pfizer проти COVID-19 до 29 грудня.

Раніше BioNTech і Pfizer заявили, що їх вакцина пропонує 95-відсотковий захист від COVID-19. Трохи раніше, 20 листопада, компанії направили заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Своєю чергою Moderna поінформувала, що ппід час третьої фази випробувань, в якій взяли участь 30 тис. осіб, її вакцина показала ефективність 94,5%. Пізніше Moderna повідомила, що її вакцина від коронавірусу при первинному аналізі виявилася ефективна в 94,1% випадках, а при тяжкій формі захворювання - в 100%. Ця компанія подала заявку на схвалення застосування своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США 1 грудня.

