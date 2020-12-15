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Канада начала вакцинацию от коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Кампания по вакцинации против COVID-19 в Канаде началась в понедельник с вакцинации жительницы дома престарелых в Квебеке и медицинского работника в Торонто, передает УНН со ссылкой на CBC.

Канада начала вакцинацию от коронавируса

Канада, как и Великобритания и США, где уже началась массовая вакцинация против коронавируса, использует вакцину Pfizer/BioNTech.

Так, Жизель Левеск, 89-летняя жительница учреждения длительного ухода в Квебеке, была вакцинирована первой. Левеск сделали прививку на глазах у небольшой группы медицинских работников. Она улыбнулась после прививки, после чего последовали аплодисменты.

В то же время, несколькими минутами позже, Анита Квиданген, медицинский сотрудник в Торонто, также получила одну из первых доз вакцины в Канаде.

Квиданген стала первым из пяти передовых медицинских работников, получивших дозу вакцины, для которой требуется два укола с интервалом в несколько недель.

Напомним, в США стартовала массовая вакцинация от коронавируса 14 декабря.

А 8 декабря в Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первым пациентом в мире, который получил вакцину Pfizer/BioNTech от COVID-19 вне клинических испытаний после официального старта программы вакцинации в этой стране.

Как ранее сообщал УНН, ЕС планирует завершить оценку вакцины BioNTech-Pfizer против COVID-19 до 29 декабря.

Ранее BioNTech и Pfizer заявили, что их вакцина предлагает 95-процентную защиту от COVID-19. Чуть раньше, 20 ноября, компании направили заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В свою очередь Moderna сообщила, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Позже Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания - в 100%. Эта компания подала заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 декабря.

Gisèle Lévesque, an 89-year-old resident of a long-term care facility, became the first person Canada's province of Quebec to receive a # Covid19 shot pic.twitter.com/OueRfZzZK5

- Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 15, 2020

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