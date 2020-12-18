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Вакцинацію лікарів на передовій боротьби з COVID-19 планують розпочати у лютому - Прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні планують в лютому почати вакцинацію від COVID-19 лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусною хворобою. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи з трибун парламенту під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

Вакцинацію лікарів на передовій боротьби з COVID-19 планують розпочати у лютому - Прем'єр

"Ми плануємо перші партії вакцин отримати в лютому, й безкоштовну вакцинацію лікарів, які працюють на передовій, борються з COVID-19, ми плануємо починати в лютому місяці", - сказав Шмигаль.

З його слів, є два рівні джерел отримання вакцин. "Два рівні: ведемо перемовини на рівні керівників держав, а також ведемо перемовини з всіма виробниками вакцин, окрім російської", - розповів Шмигаль.

Очільник уряду додав, що міністр охорони здоров'я веде перемовини з міжнародними виробниками, які мають ліцензовані вакцини, які пройшли три рівні сертифікації й мають відповідні дозволи, на рівні керівників цих підприємств.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що влада намагається зробити так, щоб вакцини від COVID-19 прийшли в Україну якомога раніше, і вже у лютому 2021 року розпочали вакцинування.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив, що уряд планує затвердити Національний план вакцинування від COVID-19 наступного тижня.

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