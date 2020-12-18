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Уряд наступного тижня затвердить національний план вакцинації від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я розробило національний план вакцинації від коронавірусу, наступного тижня цей план буде затвердженим. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи з трибун парламенту під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

Уряд наступного тижня затвердить національний план вакцинації від коронавірусу

“Стосовно питань вакцинації: Міністерство охорони здоров’я розробило національний план вакцинації, який зараз обговорюється на рівні уряду. Так, вже наступного тижня цей план буде затвердженим”, - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що робота з підготовки кампанії з вакцинації розпочалась лише у вересні цього року. На базі державної установи ЦГЗ МОЗ було зібрано робочу групу, куди увійшли українські лікарі та експерти, представники бюро ВООЗ в Україні, ЮНІСЕФ тощо.

“Попередньо можу озвучити деталі майбутнього плану вакцинації, які містять комплексні заходи та рекомендації і критерії, а також містить чіткі завдання. Основним завданням плану вакцинації є охоплення вакцинацією проти коронавірусу 50% населення України, майже 21 млн людей. Враховуючи, що закупівля вакцин неможлива буде одразу для всіх громадян, постає необхідність визначення пріоритетів груп населення, які мають отримати вакцинацію в першу чергу”, - заявив Прем’єр.

Зі слів Шмигаля, на основі рекомендацій ВООЗ, попередньої рамкової програми справедливого розподілу вакцини та інших експертних груп, визначено низку пріоритетних груп для вакцинації.

“Це – медпрацівники, включаючи тих, що беруть безпосередню участь у заходах з протидії епідемії. Військовослужбовці, які беруть участь в ООС, працівники соцсфери, включаючи соцпрацівників, особи, які проживають у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, персонал таких закладів, працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Національну поліцію, НГУ, військовослужбовців ЗСУ, МВС. Вчителі та інші працівники сфери освіти. Люди похилого віку 60+, які знаходяться у групі ризику. Серед відповідних груп є поетапність виконання вакцинації, в залежності від кількості отриманих вакцин”, - додав він.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що розробило Національний план впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації - вона відбуватиметься у три етапи. У МОЗ готові робити до 2 млн щеплень на тиждень.

За підрахунками МОЗ, в Україні першочергової вакцинації потребують приблизно 21 млн громадян, які належать до груп ризику.

Нагадаємо, що завдяки ініціативі COVAX Україна отримає приблизно 8 млн доз вакцини проти COVID-19. Перші поставки вакцини очікуються наприкінці першого кварталу - початку другого кварталу 2021 року. Окрім того, МОЗ веде переговори з усіма топ-компаніями-виробниками вакцини, які завершили третю фінальну стадію її випробування.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало — 561 222 особи, летальних випадків — 16 256. Добовий приріст захворілих — понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих четверту добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу тримається у межах 3 тисяч.

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