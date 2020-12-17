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В Україні вакцинація від COVID-19 відбуватиметься у три етапи - Степанов

Київ • УНН

 • 15981 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19 проводитимуть у декілька етапів для різних груп населення. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

В Україні вакцинація від COVID-19 відбуватиметься у три етапи - Степанов

"Ми практично закінчуємо розробку Національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України. Я думаю, що у п’ятницю я буду у змозі його підписати, затвердити відповідним наказом МОЗ. Вчора у нас була детальна нарада щодо цього Національного плану. Я вніс там відповідні корективи, до складання цього Національного плану залучені, окрім українських фахівців експерти з Всесвітньої організації охорони здоров’я, експерти ЮНІСЕФ", - сказав Степанов.

За його словами, в МОЗ достатньо давно працюють над цим планом, тому що він має бути зрозумілим, чітким документом.

Степанов наголосив, що було чітко пропрацьовано всі етапи розгортання вакцинації.

"Декілька деталей, наприклад на першому етапі, коли буде вкрай низький доступ до вакцин, тобто кількість вакцин буде не більше 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити не менше 700 тисяч людей з наступних пріоритетних груп: це медичні працівники (особливо ті, які працюють у стаціонарах й надають медичну допомогу хворим на COVID-19), це військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь в операції Об’єднаних сил, працівники соціальної сфери (саме ті які безпосередньо спілкуються з людьми похилого віку)…", - зазначив міністр.

Також, за його словами, мова йде про людей, які перебувають у закладах догляду та підтримки - інтернати, будинки для осіб похилого віку тощо, а також персонал таких закладів.

"Ми вважаємо, що на першому етапі саме ці категорії ми обов’язково повинні почати вакцинувати", - додав він.

Степанов розповів, що на другому етапі планується забезпечити вакциною людей віком від 60 років, зокрема тих, хто належить до груп ризику. Також це працівники закладів освіти, працівники структур, які забезпечують безпеку держави.

третій етап, це коли вже буде помірна доступність до вакцин. Це вже решта категорій людей, віком від 17 до 59 років, які відносяться до груп медичного ризику, інші категорії населення та професійних груп, які мають вищий ризик захворюваності на коронавірусну хворобу", - розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні від COVID-19 за державний кошт планується вакцинувати 21 млн громадян.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вони намагаються зробити так, щоб вакцини від COVID-19 прийшли в Україну якомога раніше і вже у лютому 2021 року розпочали перше вакцинування.

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