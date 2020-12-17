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В Украине вакцинация от COVID-19 пройдет в три этапа - Степанов

Киев • УНН

 • 15981 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19 будут проводить в несколько этапов для различных групп населения. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В Украине вакцинация от COVID-19 пройдет в три этапа - Степанов

"Мы практически заканчиваем разработку Национального плана внедрения вакцинации от COVID-19 на территории Украины. Я думаю, что в пятницу я буду в состоянии его подписать, утвердить соответствующим приказом Минздрава. Вчера у нас было подробное совещание по этому Национальному плану. Я внес там соответствующие коррективы, к составлению этого Национального плана привлечены, кроме украинских специалистов эксперты из Всемирной организации здравоохранения, эксперты ЮНИСЕФ", - сказал Степанов.

По его словам, в Минздраве достаточно давно работают над этим планом, потому что он должен быть понятным, четким документом.

Степанов отметил, что было четко проработано все этапы развертывания вакцинации.

"Несколько деталей, например на первом этапе, когда будет крайне низкий доступ к вакцинам, то есть количество вакцин будет не более 10% от общего количества населения, планируется охватить не менее 700 тысяч человек из следующих приоритетных групп: это медицинские работники (особенно те, которые работают в стационарах и оказывают медицинскую помощь больным COVID-19), это военнослужащие ВСУ, которые участвуют в операции Объединенных сил, работники социальной сферы (именно те, которые непосредственно общаются с людьми пожилого возраста)...", - отметил министр.

Также, по его словам, речь идет о людях, находящихся в учреждениях ухода и поддержки - интернаты, дома престарелых и т.д., а также персонал таких заведений.

"Мы считаем, что на первом этапе именно эти категории мы обязательно должны начать вакцинировать", - добавил он.

Степанов рассказал, что на втором этапе планируется обеспечить вакциной людей в возрасте от 60 лет, в том числе тех, кто относится к группам риска. Также это работники учреждений образования, работники структур, обеспечивающих безопасность государства.

третий этап, это когда уже будет умеренный доступность к вакцинам. Это уже остальные категории людей в возрасте от 17 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, другие категории населения и профессиональных групп, которые имеют более высокий риск заболеваемости коронавирусной болезнью" , - рассказал Степанов.

Напомним, в Украине от COVID-19 за государственный счет планируется вакцинировать 21 млн граждан.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что они пытаются сделать так, чтобы вакцины от COVID-19 пришли в Украину как можно раньше и уже в феврале 2021 года начали первые вакцинации.

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