Вакцинація від COVID-19: в Україні планують робити до 2 млн щеплень на тиждень

“Ми плануємо робити — це на базі існуючих кабінетів щеплень. Станом на грудень 2020 року в Україні 11 346 кабінетів щеплень. Також ми плануємо зробити мобільні бригади з імунізації за умови забезпечення всіма необхідними засобами для здійснення вакцинації. Мобільні бригади в усіх регіонах, виходячи з тієї кількості, яку ми плануємо зробити, будуть здатні здійснювати до 190 тисяч щеплень на тиждень, це тільки мобільні бригади”, — розповів Степанов.

За його словами, вакцинація відбуватиметься також через мережу сімейних лікарів.

“У нас на сьогодні в сімейній медицині працює 23 795 лікарів первинної медичної допомоги. Вони також будуть залучені до вакцинації. Розрахункова можливість щодо здійснення щеплень — ми можемо робити більше ніж 2 млн щеплень на тиждень, якщо будуть залучені всі, й ми це розрахували, виходячи з кількості часу, яке необхідне для проведення щеплень та інших складових”, — сказав Степанов.

Він наголосив, що МОЗ розглядає шляхи створення тимчасових центрів вакцинації.

“Чому ми розглядаємо різні варіанти? Тому що, як ви знаєте, для нас дуже важливо, що різні вакцини мають різний холодовий ланцюг для зберігання вакцин. Тому ми пропрацьовуємо всі варіанти логістики, у який спосіб буде доставлятися вакцина...” — зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Україні від COVID-19 за державний кошт планується вакцинувати 21 млн громадян.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що влада намагається зробити так, щоб вакцини від COVID-19 прийшли в Україну якомога раніше і вже у лютому 2021 року розпочали перше вакцинування.