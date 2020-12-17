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Вакцинация от COVID-19: в Украине планируют делать до 2 млн прививок на неделю

Киев • УНН

 • 13823 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вакцинацию от COVID-19 в Украине планируют проводить на базе кабинетов прививок, через сеть семейных врачей, кроме того, планируется создание мобильных бригад по иммунизации. Рассчитывают на проведение до 2 млн прививок в неделю. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Вакцинация от COVID-19: в Украине планируют делать до 2 млн прививок на неделю

"Мы планируем делать - это на базе существующих кабинетов прививок. По состоянию на декабрь 2020 года в Украине 11 346 кабинетов прививок. Также мы планируем сделать мобильные бригады по иммунизации при условии обеспечения всеми необходимыми средствами для осуществления вакцинации. Мобильные бригады во всех регионах, исходя из того количества, которое мы планируем сделать, будут способны совершать до 190 000 прививок в неделю, это только мобильные бригады", - рассказал Степанов.

По его словам, вакцинация будет происходить также через сеть семейных врачей.

"У нас на сегодня в семейной медицине работает 23 795 врачей первичной медицинской помощи. Они также будут привлечены к вакцинации. Расчетная возможность по осуществлению прививок - мы можем делать больше чем 2 млн прививок в неделю, если будут привлечены все, и мы это рассчитали, исходя из количества времени, которое необходимо для проведения прививок и других составляющих", - сказал Степанов.

Он отметил, что Минздрав рассматривает пути создания временных центров вакцинации.

"Почему мы рассматриваем различные варианты? Потому что, как вы знаете, для нас очень важно, что различные вакцины имеют разную холодовую цепь для хранения вакцин. Поэтому мы прорабатываем все варианты логистики, каким образом будет доставляться вакцина..." - отметил Степанов.

Напомним, в Украине от COVID-19 за государственный счет планируется вакцинировать 21 млн граждан.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что власть пытается сделать так, чтобы вакцины от COVID-19 пришли в Украину как можно раньше и уже в феврале 2021 года начали первые вакцинации.

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