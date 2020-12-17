У ЄС вакцинацію від COVID-19 планують розпочати 27 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Країни Європейського Союзу почнуть вакцинацію від COVID-19 через 10 днів - 27 грудня. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на європейських топ-чиновників, передає УНН.
“У Німеччині ми почнемо, якщо буде схвалення, як і планувалося, 27 грудня. Інші країни ЄС хочуть мати можливість почати і хочуть почати з 27 грудня”, - сказав міністр охорони здоров’я ФРН Йєнс Шпан перед онлайн-зустріччю з канцлером Ангелою Меркель і керівниками компанії-виробника вакцин BioNTech.
Як член ЄС, Німеччина, за великим рахунком, змушена чекати, поки Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить вакцину. Очікується, що EMA зробить відповідне оголошення 21 грудня.
Високопоставлений чиновник ЄС в середу повідомив агентству, що блок може остаточно схвалити вакцину, розроблену Pfizer і BioNTech, 23 грудня.
Голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн підтвердила запланований графік початку вакцинації 450 мільйонів громадян Європейського Союзу.
“27, 28 і 29 грудня вакцинація розпочнеться у всьому ЄС”, — заявила вона. Раніше чиновник закликала до скоординованого початку щеплень в один день у всіх 27 країнах ЄС.
Італія заявила, що почне вакцинацію медичних працівників 27 грудня, у неділю після Різдва. У цей же день в Австрії почнеться вакцинація, повідомив канцлер країни Себастьян Курц.
За словами Шпана, вакцина повинна стати доступною для всіх 27 країн-членів ЄС одночасно, незалежно від їх фінансової стійкості, завдяки переговорам, проведеним Європейською комісією, які, за його словами, стали “важливим сигналом європейської солідарності”.
Як повідомляв УНН, 8 грудня у Великій Британії 90-річна Маргарет Кінан стала першим пацієнтом в світі, який отримав вакцину Pfizer/BioNTech від COVID-19 поза клінічних випробувань після офіційного старту програми вакцинації в цій країні.
Раніше BioNTech і Pfizer заявили, що їх вакцина пропонує 95-відсотковий захист від COVID-19.
Інша компанія - Moderna - повідомила, що під час третьої фази випробувань, у якій взяли участь 30 тис. осіб, її вакцина показала ефективність 94,5%. Пізніше Moderna повідомила, що її вакцина від коронавірусу при первинному аналізі виявилася ефективна в 94,1% випадках, а при тяжкій формі захворювання — в 100%.
Нагадаємо, профільне агентство ЄС заявило, що ухвалить рішення щодо вакцини, розробленої консорціумом компаній Pfizer і BioNTech, 21 грудня.