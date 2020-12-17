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В ЕС вакцинацию от COVID-19 планируют начать 27 декабря

Киев • УНН

 • 12340 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Страны Европейского Союза начнут вакцинацию от COVID-19 через 10 дней - 27 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских топ-чиновников, передает УНН.

В ЕС вакцинацию от COVID-19 планируют начать 27 декабря

“В Германии мы начнем, если будет одобрение, как и планировалось, 27 декабря. Другие страны ЕС хотят иметь возможность начать и хотят начать с 27 декабря”, — сказал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан перед онлайн-встречей с канцлером Ангелой Меркель и руководителями компании-производителя вакцин BioNTech.

Как член ЕС, Германия, по большому счету, вынуждена ждать, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит вакцину. Ожидается, что EMA сделает соответствующее объявление 21 декабря.

Высокопоставленный чиновник ЕС в среду сообщил агентству, что блок может окончательно одобрить вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, 23 декабря.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен подтвердила запланированный график начала вакцинации 450 миллионов граждан Европейского Союза.

“27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется во всем ЕС”, — заявила она. Ранее чиновник призывала к скоординированному началу прививок в один день во всех 27 странах ЕС.

Италия заявила, что начнет вакцинацию медицинских работников 27 декабря, в воскресенье после Рождества. В этот же день в Австрии начнется вакцинация, сообщил канцлер страны Себастьян Курц.

По словам Шпана, вакцина должна стать доступной для всех 27 стран-членов ЕС одновременно, независимо от их финансовой устойчивости, благодаря переговорам, проводимым Европейской комиссией, которые, по его словам, стали “важным сигналом европейской солидарности”.

Как сообщал УНН, 8 декабря в Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первым пациентом в мире, который получил вакцину Pfizer/BioNTech от COVID-19 вне клинических испытаний после официального старта программы вакцинации в этой стране.

Ранее BioNTech и Pfizer заявили, что их вакцина предлагает 95-процентную защиту от COVID-19.

Другая компания — Moderna — сообщила, что во время третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Позже Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания — в 100%.

Напомним, профильное агентство ЕС заявило, что примет решение относительно вакцины, разработанной консорциумом компаний Pfizer и BioNTech, 21 декабря.

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