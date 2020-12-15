Пандемия: регулятор ЕС решил принять решение о вакцине Pfizer-BioNTech раньше - 21 декабря

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 81519 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 156936 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 162723 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 362717 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 213767 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 484945 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 346512 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 227656 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 250811 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 258205 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
4.7м/с
81%
Популярные новости

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 48891 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 71173 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 67003 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 52570 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 24858 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 125079 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 113803 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 203148 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 362664 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 484919 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 19015 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 33720 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 41502 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 71079 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 92912 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Пандемия: регулятор ЕС решил принять решение о вакцине Pfizer-BioNTech раньше - 21 декабря

Киев • УНН

 • 14140 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) примет решение по вакцине, разработанной консорциумом компаний Pfizer и BioNTech, 21 декабря. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе организации, пишет УНН.

Пандемия: регулятор ЕС решил принять решение о вакцине Pfizer-BioNTech раньше - 21 декабря

После получения дополнительных данных от компаний внеочередная встреча профильного комитета “была запланирована на 21 декабря для вынесения решения по вакцине”, говорится в документе. В агентстве уточнили, что настроены завершить оценку как можно скорее. Однако при этом в ЕМА подчеркнули, что готовы выдать разрешение на использование вакцины на европейском рынке только при условии, что “данные по качеству, безопасности и эффективности внушают достаточное доверие и представлены в достаточном объеме, для того чтобы установить, что преимущества вакцины перевешивают риски”.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже приветствовала заявление EMA. “Мы работаем на всех парах, чтобы разрешить (в ЕС) вакцины от коронавируса, которые безопасны и эффективны. Я приветствую сообщение EMA, что вакцина Pfizer будет сертифицирована до Рождества. Вероятно, первые жители ЕС пройдут вакцинацию до конца 2020 года”, — написала она в Twitter.

Every day counts - we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.

I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.

Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2020

Ожидается, что у Европейской комиссии уйдет несколько дней на выдачу регистрационного удостоверения на использование вакцины на рынке ЕС, после того как профильный комитет ЕMA выдаст свое заключение.

“Выдача регистрационного удостоверения будет означать, что вакцина от коронавируса отвечает тем же высоким стандартам качества ЕС, что и все вакцины и лекарства, — отметили в агентстве. — Оно начнет действовать на территории всех стран ЕС одновременно... и позволит им одновременно начать кампанию по вакцинации”.

ЕMA 1 декабря сообщила, что Pfizer и BioNTech подали заявки на регистрацию своей вакцины на рынке ЕС. Ранее компании объявили о завершении третьего этапа клинических испытаний, который показал, что эффективность вакцины превышает 90%. Кроме того, заявку в EMA для регистрации своей вакцины от коронавируса подала американская компания Moderna. Ее вакцина показала эффективность 94,5% в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек. Свое заключение по этому препарату европейский регулятор планирует дать не позднее 12 января 2021 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,737.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59