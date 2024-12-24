В следующем году Украина получит достаточное количество помощи - Умеров

Украине обеспечат стабильные поставки военной помощи на следующий год. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфир и телемарафона, передает УНН.

«Последние несколько месяцев работали на двусторонних отношениях с американскими и европейскими партнерами. Проанализировали, что было передано в качестве военной помощи за последние 2,5 года, сделали приоритетность, оплатили очень много того, что в этом году будет сделано, а поставки - в следующем году. Поэтому могу сказать, что достаточное количество помощи будет продолжаться в следующем году. Надеюсь, что она будет существенная», - сказал Умеров.

Умеров заявил, что скоро начнется подготовка к получению самолетов Mirage

По его словам, Украина будет вкладывать в несколько раз больше в ОПК в следующем году, чем вкладывали в этом году.

Умеров отметил, что около 50% военной помощи Украина получает от США, более 40% - от европейских партнеров, а остальное поступает от других стран и собственных вложений Украины.

Напомним

Украина получила 1 млрд долларов от Японии и Великобритании.