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В следующем году Украина получит достаточное количество помощи - Умеров

В следующем году Украина получит достаточное количество помощи - Умеров

Киев  •  УНН

 • 3931 просмотра

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Министр обороны Умеров сообщил об обеспечении стабильных поставок военной помощи на 2025 год. США предоставляет 50% помощи, европейские партнеры - более 40%, остальное поступает от других стран и собственных вложений.

Украине обеспечат стабильные поставки военной помощи на следующий год. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфир и телемарафона, передает УНН.

«Последние несколько месяцев работали на двусторонних отношениях с американскими и европейскими партнерами. Проанализировали, что было передано в качестве военной помощи за последние 2,5 года, сделали приоритетность, оплатили очень много того, что в этом году будет сделано, а поставки - в следующем году. Поэтому могу сказать, что достаточное количество помощи будет продолжаться в следующем году. Надеюсь, что она будет существенная», - сказал Умеров.

Умеров заявил, что скоро начнется подготовка к получению самолетов Mirage24 дек. 2024, 14:27 • 4646 просмотров

По его словам, Украина будет вкладывать в несколько раз больше в ОПК в следующем году, чем вкладывали в этом году.

Умеров отметил, что около 50% военной помощи Украина получает от США, более 40% - от европейских партнеров, а остальное поступает от других стран и собственных вложений Украины.

Напомним 

Украина получила 1 млрд долларов от Японии и Великобритании. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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