Умеров заявил, что скоро начнется подготовка к получению самолетов Mirage

Украина готовится к получению истребителей Mirage 2000, которые станут следующим шагом в укреплении обороноспособности страны. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфир и телемарафона, передает УНН.

"В этом году мы плодотворно работали с партнерами. Хочу отметить, что треть этих инвестиций была государственная. Мы вложились и создали свой собственный ОПК... Что касается партнеров, то очень много заплатили в этом году - это десятки миллиардов долларов", - сказал Умеров.

По словам министра обороны, в этом году Украина получила очень много ПВО Patriot.

"Получили очень много Patriot, NASAMS, "гепардов" - это сильная поддержка. Также от партнеров поступала поддержка в военной технике, в частности F-16, которые уже сбивают ракеты. Скоро уже начнем работать над получением Mirage 2000", - сказал он.

Напомним

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года.