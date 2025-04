Пандемія: регулятор ЄС вирішив прийняти рішення щодо вакцини Pfizer-BioNTech раніше - 21 грудня

Після отримання додаткових даних від компаній позачергова зустріч профільного комітету “була запланована на 21 грудня для винесення рішення по вакцині”, йдеться в документі. В агентстві уточнили, що налаштовані завершити оцінку як можна швидше. Однак при цьому в ЕМА підкреслили, що готові видати дозвіл на використання вакцини на європейському ринку тільки за умови, що “дані щодо якісті, безпеки та ефективності вселятимуть достатню довіру і представлені в достатньому обсязі, для того щоб встановити, що переваги вакцини переважують ризики”.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен вже привітала заяву EMA. “Ми працюємо на всіх парах, щоб дозволити (в ЄС) вакцини від коронавірусу, які безпечні і ефективні. Я вітаю повідомлення EMA, що вакцина Pfizer буде сертифікована до Різдва. Ймовірно, перші жителі ЄС пройдуть вакцинацію до кінця 2020 року”, — написала вона в Twitter.

Очікується, що у Європейської комісії піде декілька днів на видачу реєстраційного посвідчення на використання вакцини на ринку ЄС, після того як профільний комітет ЕMA видасть свій висновок.

“Видача реєстраційного посвідчення означатиме, що вакцина від коронавірусу відповідає тим же високим стандартам якості ЄС, що і всі вакцини і ліки, — відзначили в агентстві. — Воно почне діяти на території всіх країн ЄС одночасно... і дозволить їм одночасно почати кампанію з вакцинації”.

ЕMA 1 грудня повідомила, що Pfizer і BioNTech подали заявки на реєстрацію своєї вакцини на ринку ЄС. Раніше компанії оголосили про завершення третього етапу клінічних випробувань, який показав, що ефективність вакцини перевищує 90%. Крім того, заявку в EMA для реєстрації своєї вакцини від коронавируса подала американська компанія Moderna. Її вакцина показала ефективність 94,5% в ході третьої фази випробувань, в якій взяли участь 30 тис. осіб. Свій висновок з цього препарату європейський регулятор планує дати не пізніше 12 січня 2021 року.