Зеленский созвонился с Патриархом Варфоломеем: Украина делает все, чтобы 2025 год смог стать годом длительного мира

Президент Украины Владимир Зеленский в канун Рождества провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Зеленский поблагодарил Патриарха за поддержку Украины и обсудил перспективы достижения справедливого мира. Об этом сообщает УНН.

Поблагодарил Его Всесвятейшество за духовную поддержку Украины и молитвы за украинский народ и поздравил Патриарха с наступающими праздниками - Рождеством и Новым годом. Украина делает все, чтобы 2025 год смог стать для нашего государства и всего мира годом справедливого и длительного мира