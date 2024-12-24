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Зеленский созвонился с Патриархом Варфоломеем: Украина делает все, чтобы 2025 год смог стать годом длительного мира

Зеленский созвонился с Патриархом Варфоломеем: Украина делает все, чтобы 2025 год смог стать годом длительного мира

Киев  •  УНН

 • 6605 просмотра

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Президент Украины провел телефонный разговор с Вселенским Патриархом Варфоломеем накануне Рождества. Стороны обсудили поддержку Украины и возможности достижения справедливого мира до 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в канун Рождества провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Зеленский поблагодарил Патриарха за поддержку Украины и обсудил перспективы достижения справедливого мира.  Об этом сообщает УНН

Поблагодарил Его Всесвятейшество за духовную поддержку Украины и молитвы за украинский народ и поздравил Патриарха с наступающими праздниками - Рождеством и Новым годом. Украина делает все, чтобы 2025 год смог стать для нашего государства и всего мира годом справедливого и длительного мира

- написал Зеленский. 

Президент указал, что Украина ценит шаги Патриархата для укрепления поддержки Украины среди мирового религиозного сообщества и усилия по получению нашим государством духовной независимости.

"Благодарен Патриарху Варфоломею за пожелания украинскому народу силы, смелости и Божьего благословения, а также за поздравления с Рождеством Христовым", - добавил Президент. 

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни один лидер в мире не имеет права проводить переговоры по завершению войны с российским диктатором владимиром путиным без Украины. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
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