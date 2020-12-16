Пандемія: влада Німеччини планує розпочати вакцинацію від COVID-19 вже 27 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Вакцинація жителів Німеччини від коронавірусу повинна початися 27 грудня. Про це повідомив в середу телеканал n-tv з посиланням на підсумки засідання міністрів охорони здоров’я ФРН і федеральних земель, пише УНН.
За його інформацією, глава МОЗ Німеччини Йенс Шпан поінформував владу регіонів про очікувані терміни допуску та постачання вакцини, розробленої консорціумом у складі компаній Pfizer і BioNTech. “Для федеральних земель 27 грудня вважається датою запуску вакцинації від нового коронавірусу SARS-CoV-2. Перш за все щеплення планується почати робити в будинках для людей похилого віку та інвалідів”, — наводить телеканал заяву управління Сенату Берліна з питань охорони здоров’я.
Європейське агентство з лікарських препаратів 15 грудня повідомило, що схвалить препарат Pfizer — BioNTech 21 грудня, на вісім днів раніше запланованого терміну. Компанії оголосили, що результати третього етапу клінічних випробувань показали, що ефективність препарату перевищує 90%. У Великій Британії, Канаді та США вакцина консорціуму вже отримала дозвіл на використання.
Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що центри по вакцинації в Німеччині з 15 грудня повністю готові до прищеплювальної кампанії.
Відзначимо, що в Німеччині, згідно зі статистикою Інституту Роберта Коха (аналогічні дані і згідно зі статистикою ВООЗ), 1 379 238 випадків захворювання, 23 427 осіб — загинули.