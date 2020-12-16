Пандемия: власти Германии планируют начать вакцинацию от COVID-19 уже 27 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Вакцинация жителей Германии от коронавируса должна начаться 27 декабря. Об этом сообщил в среду телеканал n-tv со ссылкой на итоги заседания министров здравоохранения ФРГ и федеральных земель, пишет УНН.
По его информации, глава Минздрава Германии Йенс Шпан проинформировал власти регионов об ожидаемых сроках допуска и поставках вакцины, разработанной консорциумом в составе компаний Pfizer и BioNTech. “Для федеральных земель 27 декабря считается датой запуска вакцинации от нового коронавируса SARS-CoV-2. Прежде всего прививки планируется начать делать в домах для престарелых и инвалидов”, — приводит телеканал заявление управления Сената Берлина по вопросам здравоохранения.
Европейское агентство по лекарственным препаратам 15 декабря сообщило, что одобрит препарат Pfizer — BioNTech 21 декабря, на восемь дней ранее предполагавшегося срока. Компании объявили, что результаты третьего этапа клинических испытаний показали, что эффективность препарата превышает 90%. В Великобритании, Канаде и США вакцина консорциума уже получила разрешение на использование.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что центры по вакцинации в Германии с 15 декабря полностью готовы к прививочной кампании.
Отметим, что в Германии, согласно статистике Института Роберта Коха (аналогичные данные и согласно статистике ВОЗ), 1 379 238 случаев заболевания, 23 427 человек — погибли.