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Ізраїль розпочав масову вакцинацію від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. У неділю, 20 грудня, лікарні по всьому Ізраїлю розпочали кампанію вакцинації від COVID-19 медичного персоналу - після того, як напередодні прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу і міністр охорони здоров'я країни Йоель Едельштейн були вакциновані першими в Ізраїлі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ізраїльский 7 канал.

Ізраїль розпочав масову вакцинацію від COVID-19

"Кампанія вакцинації проти COVID-19 почалася сьогодні (19 грудня - ред.) ввечері з щеплень, зроблених прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу і міністру охорони здоров'я Йоелю Едельштейну в лікарні "Шиба". Нетаньягу і Едельштейн отримали вакцину Pfizer в їдальні головної вежі лікарні", - повідомляє телеканал.

Коли Нетаньягу зробили щеплення, він пожартував: "Це одна маленька ін'єкція для людини і величезний стрибок для нашого здоров'я. Іди, зроби щеплення!".

З його слів, "до кінця місяця тут будуть мільйони доз вакцини, а потім ще мільйони".

Також вакцинацію почали робити і медичним працівникам - з 20 грудня. Зокрема, у тель-авівській лікарні "Іхілов" були зроблені щеплення відразу декільком особам, - включаючи професора Роні Гамзо, директора лікарні, який до недавнього часу був на посаді комісара щодо боротьби з коронавірусом, і професора Ідіт Матот.

Разом з керівниками лікарні, вакцинацію пройшли головний рабин Тель-Авіва-Яффо і колишній головний рабин Ізраїлю раббі Ісраель Меїр Лау, а також - міністр фінансів Ісраель Кац. Очікується, що цим же ранком буде вакцинований президент Ізраїлю Реувен Рівлін.

Вказано, що наразі в Ізраїлі є близько 700 тисяч вакцин, і до кінця місяця очікується прибуття ще як мінімум трьох мільйонів доз вакцини.

Цим же ранком, міністр охорони здоров'я країни Едельштейн висловив задоволення кількістю ізраїльтян, які зареєструвалися для отримання вакцини від коронавірусу. "Я був щасливий, дізнавшись, що центри ОГЗ буквально не витримали тиску з боку заявників. Це свідчить про відповідальність людей і про їхнє бажання пройти вакцинацію", - сказав він.

Торкнувшись проблеми мутації коронавірусу, виявлену в Великій Британії, міністр охорони здоров'я зізнався в тому, що "це викликає занепокоєння. Вчора ввечері ми провели обговорення під головуванням прем'єр-міністра і міністра оборони. Сподіваюся, ми зуміємо правильно ізолюватися і не дозволимо (новому типу вірусу - ред.) проникнути в Ізраїль".

Раніше вакцинацію від коронавірусу розпочали Велика Британія, США та Канада. Старт вакцинації у ЄС очікується 27 грудня.

Україна очікує, що вдасться розпочати вакцинацію - з медиків - у лютому 2021 року.

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