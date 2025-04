У США стартувала масова вакцинація від коронавірусу

Для щеплень використовують вакцину компаній Pfizer/BioNTech. Раніше її схвалило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

"Момент, коли медсестра реанімації в Нью-Йорку стала першою, хто отримав дозу вакцини Pfizer від коронавірусу в США. Найбільша кампанія вакцинації в історії США почалася, коли медичні працівники почали отримувати вакцину", - зазначає Bloomberg, поширивши відповідне відео.

Як повідомляє CNN, вакцина Pfizer/BioNTech від коронавірусу була введена медсестрі інтенсивної терапії Сандрі під час прямої трансляції, організованої губернатором штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

Після вакцинації Сандра сказала, що відчуває надію.

"Сьогодні я відчуваю надію, полегшення. Я відчуваю, що гряде зцілення. Я сподіваюся, що це знаменує початок кінця дуже болючого часу в нашій країні. Я хочу вселити суспільству впевненість в тому, що вакцина безпечна. У нас пандемія, і тому ми всі повинні внести свій внесок, щоб покласти край пандемії, і не здаватися так скоро. У кінці тунелю є світло, але нам все ще потрібно продовжувати носити маску, тримати соціальну дистанцію. Я вірю в науку ... Тому я закликаю всіх прийняти вакцину", - зазначила вона.

Тим часом доставка вакцин триває по всій країні.

Водночас у Пентагоні заявили, що на найранішому етапі вакцину від коронавірусу отримають деякі високопоставлені чиновники з відомства. Так, очікується, що Пентагон отримає "трохи менше 44 000 доз" вакцини Pfizer від коронавірусу на початку наступного тижня, оголосив в середу помічник міністра оборони США з питань охорони здоров'я Томас Маккаффері, причому перші дози будуть передані медичному персоналу і обраному переліку високопоставлених чиновників.

При цьому президент США Дональд Трамп попросив співробітників Білого дому провакцинуватися від коронавірусу "дещо пізніше за програмою (вакцинації - ред.), якщо в цьому немає особливої ​​необхідності". Про це Трамп написав в Twitter в неділю ввечері після того, як стало відомо, що високопосадовці адміністрації повинні були отримати щеплення одними з перших в США.

Нагадаємо, 8 грудня у Великій Британії 90-річна Маргарет Кінан стала першим пацієнтом у світі, який отримав вакцину Pfizer/BioNTech від COVID-19 поза клінічних випробувань після офіційного старту програми вакцинації в цій країні.

Як раніше повідомляв УНН, ЄС планує завершити оцінку вакцини BioNTech-Pfizer проти COVID-19 до 29 грудня.

Раніше BioNTech і Pfizer заявили, що їх вакцина пропонує 95-відсотковий захист від COVID-19. Трохи раніше, 20 листопада, компанії направили заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Своєю чергою Moderna поінформувала, що ппід час третьої фази випробувань, в якій взяли участь 30 тис. осіб, її вакцина показала ефективність 94,5%. Пізніше Moderna повідомила, що її вакцина від коронавірусу при первинному аналізі виявилася ефективна в 94,1% випадках, а при тяжкій формі захворювання - в 100%. Ця компанія подала заявку на схвалення застосування своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США 1 грудня.

