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В США стартовала массовая вакцинация от коронавируса

Киев • УНН

 • 24799 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В США в понедельник, 14 декабря, стартовала кампания по массовой вакцинации против COVID-19. Трансляцию того, как сделали первую прививку, вели по американским телеканалам, передает УНН.

В США стартовала массовая вакцинация от коронавируса

Для прививок используют вакцину компаний Pfizer/BioNTech. Ранее ее одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

"Момент, когда медсестра реанимации в Нью-Йорке стала первой, кто получил дозу вакцины Pfizer от коронавируса в США. Крупнейшая кампания вакцинации в истории США началась, когда медицинские работники начали получать вакцину", - отмечает издание.

Как сообщает CNN, вакцина Pfizer/BioNTech от коронавируса была введена медсестре интенсивной терапии Сандре во время прямой трансляции, организованной губернатором штата  Нью-Йорк Эндрю Куомо.

После вакцинации Сандра сказала, что испытывает надежду.

"Сегодня я чувствую надежду, облегчение. Я чувствую, что грядет исцеление. Я надеюсь, что это знаменует начало конца очень болезненного времени в нашей стране. Я хочу внушить обществу уверенность в том, что вакцина безопасна. У нас пандемия, и поэтому мы все должны внести свой вклад, чтобы положить конец пандемии, и не сдаваться так скоро. В конце туннеля есть свет, но нам все еще нужно продолжать носить маску, держат социальную дистанцию. Я верю в науку... Поэтому я призываю всех принять вакцину", - отметила она.

Тем временем доставка вакцин по стране продолжается.

В то же время в Пентагоне заявили, что на самом раннем этапе вакцину от коронавируса получат некоторые высокопоставленные чиновники из ведомства. Так, ожидается, что Пентагон получит "чуть менее 44 000 доз" вакцины Pfizer от коронавируса в начале следующей недели, объявил в среду помощник министра обороны США по вопросам здравоохранения Томас Маккаффери, причем первые дозы будут переданы медицинскому персоналу и избранному ряду высокопоставленных руководителей.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп попросил сотрудников Белого дома провакцинироваться от коронавируса "несколько позже по программе (вакцинации - ред.), если в этом нет особой необходимости". Об этом Трамп написал в Twitter в воскресенье вечером после того, как стало известно, что чиновники администрации должны были получить прививку одними из первых в США.

Напомним, 8 декабря в Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первым пациентом в мире, который получил вакцину Pfizer/BioNTech от COVID-19 вне клинических испытаний после официального старта программы вакцинации в этой стране.

Как ранее сообщал УНН, ЕС планирует завершить оценку вакцины BioNTech-Pfizer против COVID-19 до 29 декабря.

Ранее BioNTech и Pfizer заявили, что их вакцина предлагает 95-процентную защиту от COVID-19. Чуть раньше, 20 ноября, компании направили заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В свою очередь Moderna сообщила, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Позже Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания - в 100%. Эта компания подала заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 декабря.

WATCH: This is the moment a critical care nurse in New York became the first to receive a dose of Pfizer's coronavirus vaccine in the US

The largest vaccination campaign in US history gets underway as health care workers start receiving the vaccine https://t.co/W015CDn8YK pic.twitter.com/9g6Y8n6ctH

- Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 14, 2020

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