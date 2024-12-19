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На Киевщине обломки вражеского БПЛА упали на железнодорожные пути - Кравченко о последствиях ночной атаки

На Киевщине обломки вражеского БПЛА упали на железнодорожные пути - Кравченко о последствиях ночной атаки

Киев  •  УНН

 • 1331 просмотра

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Во время ночной атаки БПЛА на Киевскую область обломки сбитой цели повредили частный дом и упали на железнодорожные пути. Движение поездов временно приостанавливали, но уже восстановили.

Армия рф в ночь на 19 декабря нанесла очередную массированную атаку беспилотников на Киевщину. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов поврежден частный дом. Также обломки российского дрона упали на одном из участков железной дороги, движение по пути уже восстановили, рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН

Детали

Как рассказал Кравченко, тревога в области длилась почти 9 часов, работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет.

Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют.

В результате падения обломков сбитой вражеской цели в одном из населенных пунктов поврежден частный дом. В нем выбито остекление и поврежден забор.

Также падение обломков сбитой цели было зафиксировано на одном из участков железной дороги. Он был перекрыт для извлечения обломков из колеи. Пожар и повреждения отсутствуют. Сейчас движение по пути восстановлено

- рассказал Кравченко.

Над Украиной уничтожено 45 из 85 вражеских дронов, рф атаковала баллистикой и Х-5919 дек. 2024, 06:33 • 4273 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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