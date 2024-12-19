Над Украиной уничтожено 45 из 85 вражеских дронов, рф атаковала баллистикой и Х-59
Киев • УНН
россия атаковала Украину 85 дронами, двумя «Искандер-М» и ракетой Х-59. ВСУ уничтожили 45 ударных БпЛА и нейтрализовали 40 дронов-имитаторов.
Ночью россия атаковала Украину 85 дронами, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и ракетой Х-59, уничтожено 45 ударных БпЛА и нейтрализовано 40 дронов-имитаторов, в результате ракетного удара есть повреждения в Сумской и Днепропетровской областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 декабря (с 20.00 18 декабря) противник нанес удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма и Ростовской обл., управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. и 85-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Курск, Миллерово, Орел - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 45 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. Вследствие активного противодействия Сил обороны 40 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
"В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество в Сумской и Днепропетровской областях. Предварительно без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
Попаданий БпЛА, как указано, не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
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