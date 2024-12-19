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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночной удар по Кривому Рогу: что известно о повреждениях инфраструктуры

Ночной удар по Кривому Рогу: что известно о повреждениях инфраструктуры

Киев  •  УНН

 • 2424 просмотра

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В результате ночной атаки в Кривом Роге повреждены центральные коллекторы, электросети и троллеи. Пострадали также многоэтажки и больница, однако жертв удалось избежать.

В ночь на 19 декабря враг нанес удар по Кривому Рогу, в результате чего пострадала инфраструктура города. Об этом сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Детали

Перебиты центральные коллекторы, электричество, троллеи

- заявил Александр Вилкул.

Также среди поврежденных объектов - многоэтажные жилые дома и больница. По словам председатель Совета обороны Кривого Рога, жертв удалось избежать.

На месте активно работает штаб помощи. Специалисты водоканала, энергетики, транспортные службы и коммунальщики уже занимаются ликвидацией последствий атаки, чтобы восстановить нормальное функционирование города.

В Кривом Роге зафиксировали взрыв после предупреждения о воздушной цели18 дек. 2024, 21:08 • 9342 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
krivoi-rogКривой Рог