Ночной удар по Кривому Рогу: что известно о повреждениях инфраструктуры

В ночь на 19 декабря враг нанес удар по Кривому Рогу, в результате чего пострадала инфраструктура города. Об этом сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Детали

Перебиты центральные коллекторы, электричество, троллеи - заявил Александр Вилкул.

Также среди поврежденных объектов - многоэтажные жилые дома и больница. По словам председатель Совета обороны Кривого Рога, жертв удалось избежать.

На месте активно работает штаб помощи. Специалисты водоканала, энергетики, транспортные службы и коммунальщики уже занимаются ликвидацией последствий атаки, чтобы восстановить нормальное функционирование города.

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