Пандемія: прем'єр Ізраїлю Нетаньяху вакцинувався від COVID-19 у прямому ефірі

Процедура вакцинації “проводилася перед камерами в прямому ефірі з тим, щоб (прем’єр міг) особистим прикладом спонукати широкий загал до вакцинації”, повідомила канцелярія глави ізраїльського уряду. За Нетаньяху пішов керівник МОЗ Юлій Едельштейн. “Я попросив спочатку зробити щеплення мені і міністру охорони здоров’я Едельштейну, щоб служити особистим прикладом і спонукати всіх вас пройти вакцинацію”, — сказав Нетаньяху перед процедурою, звертаючись в ефірі до ізраїльтян. “До кінця грудня до Ізраїлю прибудуть мільйони доз вакцини, а потім доставлять ще мільйони”, — додав він.

Нетаньяху написав в своєму Twitter: “Маленький укол для людини — великий крок для здоров’я всіх нас”. Він зазначив, що Ізраїль став однією з перших країн, які отримали вакцину проти COVID-19.

חיסון בשידור חי | “על זה נאמר זריקה קטנה לאדם, וצעד ענק לבריאות של כולנו”: רה“מ נתניהו קיבל את החיסון לקורונה # חדשותהשבת https://t.co/aErNzpt9kZ pic.twitter.com/rWVCiJRtFM

זריקה קטנה לאדם, צעד ענק לבריאות של כולנו.

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בדרך לחיסון חשבתי הערב על הילדים שדואגים להורים שלהם.



על הנכדים שרוצים לחבק את סבא וסבתא בחיבוק אמיתי.



על בעלי העסקים שיוכלו לפתוח את העסקים שלהם.



על כך שנוכל לפתוח מחדש את המדינה שלנו ולהחזיר אותה למה שהיא הייתה. pic.twitter.com/vZ5XUzUFBD

Пресслужба МОЗ поінформувала в середу, що в країні “20 грудня розпочнеться перший етап вакцинації”, в ході якого “препарати будуть доставлені в 10 лікарень і медичних центрів для вакцинації медперсоналу”. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін буде щеплений від коронавірусу 20 грудня в госпіталі “Хадасса Ейн-Керем” в Єрусалимі, повідомила його пресслужба. За її даними, відвідування главою держави цієї установи “ознаменує початок процесу вакцинації медичного персоналу”.

Додамо, що згідно зі статистикою ВООЗ — в Ізраїлі 362 861 випадків захворювання, 3 027 людей загинули.

13 листопада Нетаньяху заявив, що Ізраїль домовився з компанією Pfizer про придбання 8 млн доз її вакцини, що достатньо для 4 млн осіб; перша партія була доставлена літаком з Брюсселя 9 грудня. У червні Ізраїль уклав контракт на придбання вакцини від коронавірусу з американською компанією Moderna. 5 листопада газета Haaretz поінформувала, що єрусалимський медичний центр “Хадасса” замовив 1,5 млн доз російської вакцини “Супутник V” і має намір отримати дозвіл на її застосування в Ізраїлі, а також використовувати препарат в своїх філіях за межами єврейської держави. 1 листопада почалися клінічні випробування власної ізраїльської вакцини, яка отримала назву Brilife.