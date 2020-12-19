Пандемия: премьер Израиля Нетаньяху вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире

Процедура вакцинации “проводилась перед камерами в прямом эфире с тем, чтобы (премьер мог) личным примером побудить широкую общественность к вакцинации”, сообщила канцелярия главы израильского правительства. За Нетаньяху последовал руководитель Минздрава Юлий Эдельштейн. “Я попросил сначала сделать прививку мне и министру здравоохранения Эдельштейну, чтобы служить личным примером и побудить всех вас пройти вакцинацию”, — сказал Нетаньяху перед процедурой, обращаясь в эфире к израильтянам. “К концу декабря в Израиль прибудут миллионы доз вакцины, а потом доставят еще миллионы”, — добавил он.

Нетаньяху написал в своем Twitter: “Маленький укол для человека — большой шаг для здоровья всех нас”. Он отметил, что Израиль стал одной из первых стран, получивших вакцину против COVID-19.

חיסון בשידור חי | “על זה נאמר זריקה קטנה לאדם, וצעד ענק לבריאות של כולנו”: רה“מ נתניהו קיבל את החיסון לקורונה#חדשותהשבתhttps://t.co/aErNzpt9kZ pic.twitter.com/rWVCiJRtFM

זריקה קטנה לאדם, צעד ענק לבריאות של כולנו.

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בדרך לחיסון חשבתי הערב על הילדים שדואגים להורים שלהם.



על הנכדים שרוצים לחבק את סבא וסבתא בחיבוק אמיתי.



על בעלי העסקים שיוכלו לפתוח את העסקים שלהם.



על כך שנוכל לפתוח מחדש את המדינה שלנו ולהחזיר אותה למה שהיא הייתה. pic.twitter.com/vZ5XUzUFBD

Пресс-служба Минздрава проинформировала в среду, что в стране “20 декабря начнется первый этап вакцинации”, в ходе которого “препараты будут доставлены в 10 больниц и медицинских центров для вакцинации медперсонала”. Президент Израиля Реувен Ривлин будет привит от коронавируса 20 декабря в госпитале “Хадасса Эйн-Керем” в Иерусалиме, сообщила его пресс-служба. По ее данным, посещение главой государства этого учреждения “ознаменует начало процесса вакцинации медицинского персонала”.

Добавим, что согласно статистике ВОЗ — в Израиле 362 861 случаев заболевания, 3 027 человек погибли.

13 ноября Нетаньяху заявил, что Израиль договорился с компанией Pfizer о приобретении 8 млн доз ее вакцины, что достаточно для 4 млн человек; первая партия была доставлена самолетом из Брюсселя 9 декабря. В июне Израиль заключил контракт на приобретение вакцины от коронавируса с американской компанией Moderna. 5 ноября газета Haaretz проинформировала, что иерусалимский медицинский центр “Хадасса” заказал 1,5 млн доз российской вакцины “Спутник V” и намерен получить разрешение на ее применение в Израиле, а также использовать препарат в своих филиалах за пределами еврейского государства. 1 ноября начались клинические испытания собственной израильской вакцины, которая получила название Brilife.