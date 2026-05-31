Израильские войска захватили стратегический замок Бофорт во время самого глубокого наступления в Ливане за 26 лет

$44.2751.44
ukenru
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 47470 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 62670 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 37264 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 81984 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 99814 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 62115 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 63398 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 72572 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 71667 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 72547 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
0м/с
86%
745мм
Популярные новости
В Австрии тысячи людей перекрыли ключевую трассу в Альпах на восемь часовPhoto30 мая, 22:43 • 15308 просмотра
Присутствие флота РФ в Черном и Азовском морях практически нивелировано - СырскийPhoto30 мая, 23:16 • 16539 просмотра
В Будапеште фанаты ПСЖ и Арсенала устроили массовую драку перед финалом ЛЧVideo30 мая, 23:50 • 4872 просмотра
Массовые столкновения, раненые полицейские и сотни задержанных: в Париже шумно отметили победу ПСЖ в Лиге чемпионовVideo02:12 • 14683 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города06:00 • 9796 просмотра
публикации
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города06:00 • 9928 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 47475 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 41741 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 48380 просмотра
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto29 мая, 19:28 • 61286 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Рафаэль Гросси
Джон Хили
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская атомная электростанция
Китай
Сингапур
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 18620 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 39423 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 55365 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 59722 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 70157 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель

Израильские войска захватили стратегический замок Бофорт во время самого глубокого наступления в Ливане за 26 лет

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Армия Израиля захватила стратегический замок Бофорт в глубине Ливана. Это самое глубокое продвижение войск за 26 лет, несмотря на действующий режим прекращения огня.

Израильские войска захватили стратегический замок Бофорт во время самого глубокого наступления в Ливане за 26 лет

Израильская армия объявила о захвате замка Бофорт на юге Ливана, что стало самым глубоким продвижением израильских войск на ливанскую территорию за последние 26 лет. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Стратегически важная крепость, построенная крестоносцами и расположенная на горной вершине вблизи города Набатия, перешла под контроль Израиля после нескольких дней интенсивных боев и авиаударов по окрестным населенным пунктам. В этом районе израильские подразделения вели бои с боевиками "Хезболлы".

Операция состоялась вопреки режиму прекращения огня, который формально действует с 17 апреля. Захват Бофорта стал одним из самых заметных эпизодов войны между Израилем и "Хезболлой", продолжающейся с марта этого года.

Израиль заявил о готовности расширить операцию

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что над замком поднят израильский флаг. Представитель армии Авихай Адраи также опубликовал фото военных у крепости. Ранее израильские силы уже контролировали этот объект во время пребывания в Ливане в 1982–2000 годах.

Нетаньяху заявил о приказе армии Израиля захватить 70% сектора Газа29.05.26, 01:16 • 3431 просмотр

В ЦАХАЛ заявили, что операция в районе Бофорта и долины Сулуки была направлена на уничтожение инфраструктуры "Хезболлы" и устранение угроз для израильских гражданских лиц. Военные подчеркнули, что готовы расширить наступление при необходимости.

В последние дни Израиль также перебросил войска через реку Литани и объявил территорию между Литани и рекой Захрани зоной боевых действий. Часть местных жителей покинула район из-за интенсивных ударов, хотя во многих населенных пунктах люди продолжают оставаться.

ХАМАС обвинил Нетаньяху в этнических чистках из-за плана расширения контроля над Газой30.05.26, 00:56 • 3944 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Взрывы
Эвакуация
Война в Украине
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Армия обороны Израиля
Ливан