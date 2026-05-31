Израильские войска захватили стратегический замок Бофорт во время самого глубокого наступления в Ливане за 26 лет
Армия Израиля захватила стратегический замок Бофорт в глубине Ливана. Это самое глубокое продвижение войск за 26 лет, несмотря на действующий режим прекращения огня.
Израильская армия объявила о захвате замка Бофорт на юге Ливана, что стало самым глубоким продвижением израильских войск на ливанскую территорию за последние 26 лет. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Стратегически важная крепость, построенная крестоносцами и расположенная на горной вершине вблизи города Набатия, перешла под контроль Израиля после нескольких дней интенсивных боев и авиаударов по окрестным населенным пунктам. В этом районе израильские подразделения вели бои с боевиками "Хезболлы".
Операция состоялась вопреки режиму прекращения огня, который формально действует с 17 апреля. Захват Бофорта стал одним из самых заметных эпизодов войны между Израилем и "Хезболлой", продолжающейся с марта этого года.
Израиль заявил о готовности расширить операцию
Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что над замком поднят израильский флаг. Представитель армии Авихай Адраи также опубликовал фото военных у крепости. Ранее израильские силы уже контролировали этот объект во время пребывания в Ливане в 1982–2000 годах.
В ЦАХАЛ заявили, что операция в районе Бофорта и долины Сулуки была направлена на уничтожение инфраструктуры "Хезболлы" и устранение угроз для израильских гражданских лиц. Военные подчеркнули, что готовы расширить наступление при необходимости.
В последние дни Израиль также перебросил войска через реку Литани и объявил территорию между Литани и рекой Захрани зоной боевых действий. Часть местных жителей покинула район из-за интенсивных ударов, хотя во многих населенных пунктах люди продолжают оставаться.
