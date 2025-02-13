Израиль требует освобождения трех заложников: ХАМАС согласился на обмен

В Катаре посредники пытаются спасти соглашение о прекращении огня в Газе, оказавшееся под угрозой срыва. ХАМАС объявил о готовности все же освободить заложников в субботу, несмотря на ранние заявления этого не делать. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Согласно последней информации, в понедельник ХАМАС обвинил Израиль в невыполнении условий соглашения и объявил об отложении дальнейших освобождений. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в Газе возобновятся с новой силой, если ХАМАС не вернет заложников до субботы.

Несмотря на эти угрозы, посредники в Катаре в четверг выразили осторожный оптимизм, утверждая, что еще не все потеряно. Израильская сторона пока не комментирует ход переговоров, но требует освобождения трех живых заложников в указанный в соглашении срок.

Одной из причин откладывания обмена стало то, что Израиль отказался пропустить через границу достаточное количество передвижных домов, топлива и средств восстановления, необходимых для гуманитарных нужд. По данным из источников, этот вопрос удалось решить, и сейчас в Газу начнут поступать гуманитарные грузы, включая палатки, медицинские средства и технику для ремонта больниц.

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ХАМАС подтвердил египетским чиновникам свою готовность... провести шестой обмен заключенными вовремя, в субботу, как только Израиль выполнит свои обязательства - сказал один из чиновников агентству AFP.

В четверг ХАМАС заявил о том, что переговоры прошли «позитивно» и что посредники договорились работать над «устранением препятствий и ликвидацией пробелов».

Соответственно, ХАМАС подтверждает свою приверженность выполнению подписанного соглашения, включая обмен заключёнными в соответствии с указанными сроками - говорится в заявлении группировки.

Телеканал Al Jazeera также сообщил, что переговоры прошли успешно, и что в четверг в Газу будут допущены передвижные дома и тяжелая техника. Однако израильские СМИ со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля назвали сообщение «фальшивой новостью» и заявили, что оно «не имеет под собой никаких оснований».

Позже представитель израильского правительства разъяснил это опровержение, написав в соцсети X: «В сектор Газа не ввозят караваны или тяжелую технику, и это не согласовывается».

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