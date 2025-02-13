Ізраїль вимагає звільнення трьох заручників: ХАМАС погодився на обмін

У Катарі посередники намагаються врятувати угоду про припинення вогню в Газі, що опинилася під загрозою зриву. ХАМАС оголосив про готовність все ж таки звільнити заручників у суботу, незважаючи на ранні заяви цього не робити. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Згідно з останньою інформацією, у понеділок ХАМАС звинуватив Ізраїль у невиконанні умов угоди та оголосив про відкладення подальших звільнень. У відповідь прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що бойові дії в Газі поновляться з новою силою, якщо ХАМАС не поверне заручників до суботи.

Незважаючи на ці загрози, посередники в Катарі в четвер висловили обережний оптимізм, стверджуючи, що ще не все втрачено. Ізраїльська сторона поки що не коментує хід переговорів, але вимагає звільнення трьох живих заручників у зазначений в угоді термін.

Однією з причин відкладання обміну стало те, що Ізраїль відмовився пропустити через кордон достатню кількість пересувних будинків, палива та засобів відновлення, необхідних для гуманітарних потреб. За даними з джерел, це питання вдалося вирішити, і зараз в Газу почнуть надходити гуманітарні вантажі, включаючи намети, медичні засоби та техніку для ремонту лікарень.

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ХАМАС підтвердив єгипетським чиновникам свою готовність... провести шостий обмін ув'язненими вчасно, у суботу, щойно Ізраїль виконає свої зобов'язання - сказав один з чиновників агентству AFP.

У четвер ХАМАС заявив про те, що переговори пройшли "позитивно" і що посередники домовилися працювати над "усуненням перешкод і ліквідацією прогалин".

Відповідно, ХАМАС підтверджує свою прихильність виконанню підписаної угоди, включно з обміном ув'язненими згідно із зазначеними термінами - йдеться в заяві угруповання.

Телеканал Al Jazeera також повідомив, що переговори відбулися успішно, і що в четвер до Гази буде допущено пересувні будинки і важку техніку. Однак ізраїльські ЗМІ з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю назвали повідомлення "фальшивою новиною" і заявили, що воно "не має під собою жодних підстав".

Пізніше представник ізраїльського уряду роз'яснив це спростування, написавши в соцмережі X: "До сектору Гази не ввозять каравани або важку техніку, і це не узгоджується".

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