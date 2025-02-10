Трамп каже, що США можуть втратити терпіння щодо угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС: що не так

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що втрачає терпіння щодо угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС після того, як побачив кадри звільнення палестинським угрупованням бойовиків ізраїльських заручників на вихідних, зовнішність яких він порівняв із зовнішністю людей, які пережили Голокост. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, реакція Трампа на фотографії трьох заручників, які виглядали виснаженими після звільнення в суботу, принесла нову невизначеність щодо долі угоди до звільнення всіх 76 заручників.

"Вони виглядають як люди, які пережили Голокост. Вони були в жахливому стані. Вони були виснажені, - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One дорогою в Новий Орлеан на Супербоул. - Я не знаю, як довго ми зможемо це витримати... у якийсь момент ми втратимо терпіння".

"Я знаю, що у нас є угода... вони виснажені і засмучені... але вони в справді поганому стані", - сказав Трамп про ізраїльських заручників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у суботу, що вигляд заручників шокує і буде розглянутий.

Нагадаємо

Раніше УНН уже писав, що 8 лютого ХАМАС повернув Ізраїлю трьох заручників, які були у виснаженому стані. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що уряд зробить усе можливе для повернення всіх заручників, які залишилися, додавши, що він дав вказівку ізраїльській переговорній групі вимагати їхньої безпеки.