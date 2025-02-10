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Трамп каже, що США можуть втратити терпіння щодо угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС: що не так

Київ • УНН

 • 25646 перегляди

Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС після побаченого стану звільнених заручників. Він порівняв їхній виснажений вигляд із тими, хто пережив Голокост.

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що втрачає терпіння щодо угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС після того, як побачив кадри звільнення палестинським угрупованням бойовиків ізраїльських заручників на вихідних, зовнішність яких він порівняв із зовнішністю людей, які пережили Голокост. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, реакція Трампа на фотографії трьох заручників, які виглядали виснаженими після звільнення в суботу, принесла нову невизначеність щодо долі угоди до звільнення всіх 76 заручників.

"Вони виглядають як люди, які пережили Голокост. Вони були в жахливому стані. Вони були виснажені, - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One дорогою в Новий Орлеан на Супербоул. - Я не знаю, як довго ми зможемо це витримати... у якийсь момент ми втратимо терпіння".

"Я знаю, що у нас є угода... вони виснажені і засмучені... але вони в справді поганому стані", - сказав Трамп про ізраїльських заручників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у суботу, що вигляд  заручників шокує і буде розглянутий. 

Нагадаємо 

Раніше УНН уже писав, що 8 лютого ХАМАС повернув Ізраїлю трьох заручників, які були у виснаженому стані. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що уряд зробить усе можливе для повернення всіх заручників, які залишилися, додавши, що він дав вказівку ізраїльській переговорній групі вимагати їхньої безпеки.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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donald-trampДональд Трамп
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху

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