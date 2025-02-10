Трамп говорит, что США могут потерять терпение по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС: что не так

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что теряет терпение относительно соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС после того, как увидел кадры освобождения палестинской группировкой боевиков израильских заложников на выходных, внешность которых он сравнил с внешностью людей, переживших Холокост. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, реакция Трампа на фотографии трех заложников, которые выглядели истощенными после освобождения в субботу, принесла новую неопределенность относительно судьбы сделки до освобождения всех 76 заложников.

«Они выглядят как люди, которые пережили Холокост. Они были в ужасном состоянии. Они были истощены, - сказал Трамп журналистам на борту Air Force One по дороге в Новый Орлеан на Супербоул. - Я не знаю, как долго мы сможем это выдержать... в какой-то момент мы потеряем терпение».

«Я знаю, что у нас есть соглашение... они истощены и расстроены... но они в действительно плохом состоянии», - сказал Трамп об израильских заложниках.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в субботу, что вид заложников шокирует и будет рассмотрен.

Напомним

Ранее УНН уже писал, что 8 февраля ХАМАС вернул Израилю трех заложников, которые были в истощенном состоянии. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что правительство сделает все возможное для возвращения всех оставшихся заложников, добавив, что он дал указание израильской переговорной группе требовать их безопасности.