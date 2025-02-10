Трамп говорит, что США могут потерять терпение по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС: что не так

ukenru
Эксклюзив
Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
07:59 • 16472 просмотра

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 121631 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 142631 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 156566 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 159173 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 127324 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 130502 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 131513 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 128717 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 128318 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине задержали экс-военного Германии, разыскиваемого за тяжкие преступления

В Украине задержали экс-военного Германии, разыскиваемого за тяжкие преступления

9 февраля, 22:50 • 83320 просмотра
Вэнс и Зеленский встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности

Вэнс и Зеленский встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности

9 февраля, 23:24 • 48741 просмотра
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине

10 февраля, 00:15 • 69139 просмотра
В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы

В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы

10 февраля, 00:42 • 55056 просмотра
На Днепропетровщине зафиксирована угроза авиаударов: что происходит

На Днепропетровщине зафиксирована угроза авиаударов: что происходит

03:02 • 63455 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 164379 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 168069 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 177948 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 237724 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 248476 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

07:46 • 18683 просмотра
Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

9 февраля, 13:01 • 101732 просмотра
«Байдака на Евровидение и Иисус на сцене": мемы с Нацотбора

«Байдака на Евровидение и Иисус на сцене": мемы с Нацотбора

9 февраля, 12:09 • 101963 просмотра
Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

8 февраля, 15:57 • 156566 просмотра
Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

8 февраля, 14:59 • 159173 просмотра
Актуальное
Трамп говорит, что США могут потерять терпение по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС: что не так

Трамп говорит, что США могут потерять терпение по соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС: что не так

Киев  •  УНН

 • 2181 просмотра

Read in English

Дональд Трамп выразил обеспокоенность относительно соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС после увиденного состояния освобожденных заложников. Он сравнил их истощенный вид с теми, кто пережил Холокост.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что теряет терпение относительно соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС после того, как увидел кадры освобождения палестинской группировкой боевиков израильских заложников на выходных, внешность которых он сравнил с внешностью людей, переживших Холокост. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, реакция Трампа на фотографии трех заложников, которые выглядели истощенными после освобождения в субботу, принесла новую неопределенность относительно судьбы сделки до освобождения всех 76 заложников.

«Они выглядят как люди, которые пережили Холокост. Они были в ужасном состоянии. Они были истощены, - сказал Трамп журналистам на борту Air Force One по дороге в Новый Орлеан на Супербоул. - Я не знаю, как долго мы сможем это выдержать... в какой-то момент мы потеряем терпение».

«Я знаю, что у нас есть соглашение... они истощены и расстроены... но они в действительно плохом состоянии», - сказал Трамп об израильских заложниках.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в субботу, что вид  заложников шокирует и будет рассмотрен. 

Напомним 

Ранее УНН уже писал, что 8 февраля ХАМАС вернул Израилю трех заложников, которые были в истощенном состоянии. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что правительство сделает все возможное для возвращения всех оставшихся заложников, добавив, что он дал указание израильской переговорной группе требовать их безопасности.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
izrailИзраиль
donald-trampДональд Трамп
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху

Обратиться по вопросам размещения рекламы