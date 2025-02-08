Нетаньяху пообіцяв знищити ХАМАС і повернути всіх заручників із Гази

У суботу ХАМАС повернув Ізраїлю трьох заручників, які були у виснаженому стані. Після звільнення ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль знищить рух ХАМАС і поверне всіх заручників, які утримують радикали в секторі Гази. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Times of Israel.

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Зазначається, що в суботу, 08 лютого Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху пригрозив терористичному угрупованню ХАМАС повним знищенням.

Ми знову побачили, які це монстри з ХАМАСу. Це ті самі монстри, які вбивали наших громадян і знущалися над нашими бранцями - сказав Нетаньяху.

Прем'єр заявив, що уряд зробить усе можливе для повернення всіх заручників, які залишилися, додавши, що він дав вказівку ізраїльській переговорній групі вимагати їхньої безпеки.

"Але крім цього президент Трамп повністю зі мною погодився: ми зробимо все, щоб повернути всіх заручників, але ХАМАС там не буде. Ми знищимо ХАМАС і повернемо всіх наших бранців", - додав глава уряду Ізраїлю.

Нагадаємо

В суботу, 08 лютого, палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС заявило про намір передати трьох ізраїльських заручників в обмін на палестинських затриманих та ув'язнених у рамках останнього етапу угоди про припинення вогню, спрямованої на те, щоб відкрити шлях до припинення 15-місячної війни у ​​секторі Гази.

Трамп: США "візьмуть під свій контроль" сектор Гази