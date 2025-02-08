Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС и вернуть всех заложников из Газы
Киев • УНН
ХАМАС передал Израилю трех истощенных заложников в рамках соглашения о прекращении огня. Нетаньяху заявил о намерении полностью уничтожить ХАМАС и освободить всех остальных пленников.
В субботу ХАМАС вернул Израилю трех заложников, которые были в истощенном состоянии. После освобождения израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит движение ХАМАС и вернет всех заложников, которые удерживают радикалы в секторе Газа. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Times of Israel.
Детали
Отмечается, что в субботу, 08 февраля Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил террористической группировке ХАМАС полным уничтожением.
Мы снова увидели, какие это монстры из ХАМАСа. Это те самые монстры, которые убивали наших граждан и издевались над нашими пленниками
Премьер заявил, что правительство сделает все возможное для возвращения всех оставшихся заложников, добавив, что он дал указание израильской переговорной группе требовать их безопасности.
"Но кроме этого президент Трамп полностью со мной согласился: мы сделаем все, чтобы вернуть всех заложников, но ХАМАС там не будет. Мы уничтожим ХАМАС и вернем всех наших пленников", - добавил глава правительства Израиля.
Напомним,
В субботу, 08 февраля, палестинская военизированная группировка ХАМАС заявила о намерении передать трёх израильских заложников в обмен на палестинских задержанных и заключённых в рамках последнего этапа соглашения о прекращении огня, направленного на то, чтобы открыть путь к прекращению 15-месячной войны в секторе Газа.
Трамп: США "возьмут под свой контроль" сектор Газы05.02.25, 06:33 • 25717 просмотров