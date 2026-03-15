Израиль опроверг подготовку переговоров с Ливаном и дефицит ракет-перехватчиков
Киев • УНН
Гидеон Саар опроверг слухи о дефиците перехватчиков и прямых переговорах с Ливаном. Израиль продолжает действовать совместно с США против иранских угроз.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар опроверг сообщения СМИ о возможных прямых переговорах между Израилем и Ливаном, а также заявления о критической нехватке израильских ракет-перехватчиков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Ранее израильская газета Haaretz писала, что стороны могут провести прямые переговоры в ближайшие дни. В то же время издание Semafor сообщило, что Израиль якобы проинформировал США о дефиците баллистических ракет-перехватчиков. Оба сообщения основывались на данных анонимных источников.
Комментируя эти публикации, Саар заявил: "На оба вопроса ответ - нет".
По словам министра, Израиль и Соединенные Штаты действуют согласованно в войне против Ирана, которая продолжается уже 16-й день, и намерены продолжать операции до достижения поставленных целей.
Мы хотим устранить экзистенциальные угрозы со стороны Ирана на долгосрочную перспективу. Мы не хотим каждый год развязывать новую войну
Саар выступил в бедуинском городе на севере Израиля вблизи базы израильских ВВС, где на прошлой неделе во время иранского ракетного удара были повреждены жилые дома.
