Израиль опроверг подготовку переговоров с Ливаном и дефицит ракет-перехватчиков

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар опроверг сообщения СМИ о возможных прямых переговорах между Израилем и Ливаном, а также заявления о критической нехватке израильских ракет-перехватчиков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Ранее израильская газета Haaretz писала, что стороны могут провести прямые переговоры в ближайшие дни. В то же время издание Semafor сообщило, что Израиль якобы проинформировал США о дефиците баллистических ракет-перехватчиков. Оба сообщения основывались на данных анонимных источников.

Комментируя эти публикации, Саар заявил: "На оба вопроса ответ - нет".

По словам министра, Израиль и Соединенные Штаты действуют согласованно в войне против Ирана, которая продолжается уже 16-й день, и намерены продолжать операции до достижения поставленных целей.

Мы хотим устранить экзистенциальные угрозы со стороны Ирана на долгосрочную перспективу. Мы не хотим каждый год развязывать новую войну