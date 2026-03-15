Ізраїль заперечив підготовку переговорів із Ліваном та дефіцит ракет-перехоплювачів
Київ • УНН
Гідеон Саар спростував чутки про дефіцит перехоплювачів та прямі переговори з Ліваном. Ізраїль продовжує діяти спільно зі США проти іранських загроз.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар спростував повідомлення ЗМІ про можливі прямі переговори між Ізраїлем і Ліваном, а також заяви про критичну нестачу ізраїльських ракет-перехоплювачів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Раніше ізраїльська газета Haaretz писала, що сторони можуть провести прямі переговори найближчими днями. Водночас видання Semafor повідомило, що Ізраїль нібито поінформував США про дефіцит балістичних ракет-перехоплювачів. Обидва повідомлення ґрунтувалися на даних анонімних джерел.
Коментуючи ці публікації, Саар заявив: "На обидва запитання відповідь - ні".
За словами міністра, Ізраїль і Сполучені Штати діють узгоджено у війні проти Ірану, яка триває вже 16-й день, і мають намір продовжувати операції до досягнення поставлених цілей.
Ми хочемо усунути екзистенційні загрози з боку Ірану на довгострокову перспективу. Ми не хочемо щороку розв’язувати нову війну
Саар виступив у бедуїнському місті на півночі Ізраїлю поблизу бази ізраїльських ВПС, де минулого тижня під час іранського ракетного удару були пошкоджені житлові будинки.
