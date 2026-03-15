Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 34988 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 40639 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 35670 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 31895 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 52211 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 50009 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 25778 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістики
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 63536 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 90362 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ізраїль заперечив підготовку переговорів із Ліваном та дефіцит ракет-перехоплювачів

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Гідеон Саар спростував чутки про дефіцит перехоплювачів та прямі переговори з Ліваном. Ізраїль продовжує діяти спільно зі США проти іранських загроз.

Ізраїль заперечив підготовку переговорів із Ліваном та дефіцит ракет-перехоплювачів

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар спростував повідомлення ЗМІ про можливі прямі переговори між Ізраїлем і Ліваном, а також заяви про критичну нестачу ізраїльських ракет-перехоплювачів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Раніше ізраїльська газета Haaretz писала, що сторони можуть провести прямі переговори найближчими днями. Водночас видання Semafor повідомило, що Ізраїль нібито поінформував США про дефіцит балістичних ракет-перехоплювачів. Обидва повідомлення ґрунтувалися на даних анонімних джерел.

Коментуючи ці публікації, Саар заявив: "На обидва запитання відповідь - ні".

За словами міністра, Ізраїль і Сполучені Штати діють узгоджено у війні проти Ірану, яка триває вже 16-й день, і мають намір продовжувати операції до досягнення поставлених цілей.

Ми хочемо усунути екзистенційні загрози з боку Ірану на довгострокову перспективу. Ми не хочемо щороку розв’язувати нову війну

- заявив він журналістам.

Саар виступив у бедуїнському місті на півночі Ізраїлю поблизу бази ізраїльських ВПС, де минулого тижня під час іранського ракетного удару були пошкоджені житлові будинки.

Степан Гафтко

