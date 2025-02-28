Израиль и ХАМАС не могут договориться о следующем этапе перемирия в Газе
Киев • УНН
Израиль предлагает продлить первую фазу перемирия на 6 недель для освобождения заложников. ХАМАС настаивает на немедленном переходе ко второму этапу соглашения для достижения длительного мира.
Израиль хотел бы продолжить первый этап для освобождения всех заложников, в то время как ХАМАС призывает к немедленному переходу к следующей части, которая должна согласовать «пути к прочному миру».
Передает УНН с ссылкой на Reuters, ORF и Haaretz.
Со вчерашнего дня в Каире продолжаются переговоры между Израилем и ХАМАС о продлении соглашения о перемирии и освобождении заложников. По словам инсайдеров, Израиль хочет продлить первую фазу соглашения о прекращении огня на шесть недель. Израильская делегация требовала продления на 42 дня во время переговоров в Каире, сообщили сегодня египетские силы безопасности.
Тем временем ХАМАС опубликовал заявление, в котором заявил о своей приверженности выполнению соглашения «на всех его этапах и во всех деталях».
Мы призываем международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы заставить его полностью выполнить соглашение и немедленно, без задержек и обходов, приступить ко второму этапу
Источники ХАМАС сообщили изданию Haaretz, что заложники представляют собой «важный козырь» и не будут освобождены все, живые или мертвые, пока Израиль не выскажет четкой позиции по прекращению войны.
По данным израильской армии, в секторе Газа все еще находятся 58 израильских заложников, по меньшей мере 34 из них уже мертвы.
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