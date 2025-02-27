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ХАМАС заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем щодо другого етапу припинення вогню

ХАМАС заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем щодо другого етапу припинення вогню

Київ  •  УНН

 • 14314 перегляди

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ХАМАС заявив про готовність почати переговори щодо другого етапу припинення вогню після обміну полоненими. В рамках першого етапу було звільнено сотні палестинців та передано тіла чотирьох ізраїльських заручників.

Бойове угруповання ХАМАС заявило в четвер, що готове почати переговори про другу фазу припинення вогню в Газі після того, як кілька сотень палестинців були звільнені з ізраїльських в'язниць.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Ісламістське угруповання ХАМАС заявляє, що готовий до нових переговорів про припинення вогню

Відповідна заява була оголошена після чергового обміну: кілька сотень палестинців були звільнені з ізраїльських в’язниць. Представники ХАМАС повернули тіла чотирьох ізраїльських заручників.

Ми підтверджуємо нашу повну прихильність угоді про припинення вогню та підтверджуємо нашу готовність розпочати переговори щодо другого етапу угоди

- йдеться в заяві групи.

Планується, що другий етап припинення вогню, може остаточно призвести до припинення війни, яка знищила більшу частину анклаву Гази.

Водночас уряд Ізраїлю стикається з тиском громадськості. Деякі представники уряду, - ідеться про тих, хто належить до правого спрямування - хочуть повернутися до війни, щоб виконати свою мету знищити ХАМАС.

Нагдаємо

ХАМАС передав Червоному Хресту тіла чотирьох ізраїльських заручників через єгипетський кордон. В обмін Ізраїль звільнив сотні палестинських в'язнів, завершивши перший етап угоди про припинення вогню.

УНН передавав, що ХАМАС готовий звільнити всіх ізраїльських заручників в обмін на тривале перемир'я та вивід військ з Гази.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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