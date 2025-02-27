ХАМАС заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем щодо другого етапу припинення вогню
Київ • УНН
ХАМАС заявив про готовність почати переговори щодо другого етапу припинення вогню після обміну полоненими. В рамках першого етапу було звільнено сотні палестинців та передано тіла чотирьох ізраїльських заручників.
Бойове угруповання ХАМАС заявило в четвер, що готове почати переговори про другу фазу припинення вогню в Газі після того, як кілька сотень палестинців були звільнені з ізраїльських в'язниць.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Ісламістське угруповання ХАМАС заявляє, що готовий до нових переговорів про припинення вогню
Відповідна заява була оголошена після чергового обміну: кілька сотень палестинців були звільнені з ізраїльських в’язниць. Представники ХАМАС повернули тіла чотирьох ізраїльських заручників.
Ми підтверджуємо нашу повну прихильність угоді про припинення вогню та підтверджуємо нашу готовність розпочати переговори щодо другого етапу угоди
Планується, що другий етап припинення вогню, може остаточно призвести до припинення війни, яка знищила більшу частину анклаву Гази.
Водночас уряд Ізраїлю стикається з тиском громадськості. Деякі представники уряду, - ідеться про тих, хто належить до правого спрямування - хочуть повернутися до війни, щоб виконати свою мету знищити ХАМАС.
Нагдаємо
ХАМАС передав Червоному Хресту тіла чотирьох ізраїльських заручників через єгипетський кордон. В обмін Ізраїль звільнив сотні палестинських в'язнів, завершивши перший етап угоди про припинення вогню.
УНН передавав, що ХАМАС готовий звільнити всіх ізраїльських заручників в обмін на тривале перемир'я та вивід військ з Гази.