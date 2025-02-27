ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем по второму этапу прекращения огня
Киев • УНН
ХАМАС заявил о готовности начать переговоры по второму этапу прекращения огня после обмена пленными. В рамках первого этапа были освобождены сотни палестинцев и переданы тела четырех израильских заложников.
Боевая группировка ХАМАС заявила в четверг, что готова начать переговоры о второй фазе прекращения огня в Газе после того, как несколько сотен палестинцев были освобождены из израильских тюрем.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Исламистская группировка ХАМАС заявляет, что готова к новым переговорам о прекращении огня
Соответствующее заявление было объявлено после очередного обмена: несколько сотен палестинцев были освобождены из израильских тюрем. Представители ХАМАС вернули тела четырех израильских заложников.
Мы подтверждаем нашу полную приверженность соглашению о прекращении огня и подтверждаем нашу готовность начать переговоры по второму этапу соглашения
Планируется, что второй этап прекращения огня, может окончательно привести к прекращению войны, которая уничтожила большую часть анклава Газы.
В то же время правительство Израиля сталкивается с давлением общественности. Некоторые представители правительства, - речь идет о тех, кто принадлежит к правому направлению - хотят вернуться к войне, чтобы выполнить свою цель уничтожить ХАМАС.
Нагдаем
ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников через египетскую границу. В обмен Израиль освободил сотни палестинских заключенных, завершив первый этап соглашения о прекращении огня.
УНН передавал, что ХАМАС готов освободить всех израильских заложников в обмен на длительное перемирие и вывод войск из Газы.