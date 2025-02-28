Ізраїль та ХАМАС не можуть домовитись про наступний етап перемир'я в Газі

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36228 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 60361 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 62186 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66283 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 77642 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61598 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59473 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127584 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82959 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232828 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13541 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16591 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11245 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 10760 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26345 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 95936 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127586 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232830 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408618 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400186 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16755 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23856 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24671 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26564 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76890 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Ізраїль та ХАМАС не можуть домовитись про наступний етап перемир'я в Газі

Київ • УНН

 • 17335 перегляди

Ізраїль пропонує продовжити першу фазу перемир'я на 6 тижнів для звільнення заручників. ХАМАС наполягає на негайному переході до другого етапу угоди для досягнення тривалого миру.

Ізраїль та ХАМАС не можуть домовитись про наступний етап перемир'я в Газі

Ізраїль хотів би продовжити перший етап для звільнення всіх заручників, в той час як ХАМАС закликає до негайного переходу до наступної частини, яка має узгодити "шляху до міцного миру".

Передає УНН із посиланням на Reuters, ORF і Haaretz.

З учорашнього дня в Каїрі тривають переговори між Ізраїлем і ХАМАС про продовження угоди про перемир'я і звільнення заручників. За словами інсайдерів, Ізраїль хоче продовжити першу фазу угоди про припинення вогню на шість тижнів. Ізраїльська делегація вимагала продовження на 42 дні під час переговорів у Каїрі, повідомили сьогодні єгипетські сили безпеки.

Тим часом ХАМАС опублікував заяву, в якій заявив про свою відданість виконанню угоди "на всіх її етапах і в усіх деталях".

Ми закликаємо міжнародне співтовариство чинити тиск на Ізраїль, щоб змусити його повністю виконати угоду і негайно, без затримок і обходів, приступити до другого етапу

- додали в фундаменталістській організації.

Джерела ХАМАС повідомили виданню Haaretz, що заручники являють собою "важливий козир" і не будуть звільнені всі, живі чи мертві, доки Ізраїль не висловить чіткої позиції щодо припинення війни.

За даними ізраїльської армії, у секторі Газа все ще перебувають 58 ізраїльських заручників, щонайменше 34 з них уже мертві.

У столиці Лівану тисячі людей зібралися на похорон колишнього лідера "Хезболли"23.02.25, 15:42 • 21317 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Ізраїль
Ліван
Каїр
Сектор Газа
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93