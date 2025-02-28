Ізраїль та ХАМАС не можуть домовитись про наступний етап перемир'я в Газі
Київ • УНН
Ізраїль пропонує продовжити першу фазу перемир'я на 6 тижнів для звільнення заручників. ХАМАС наполягає на негайному переході до другого етапу угоди для досягнення тривалого миру.
Ізраїль хотів би продовжити перший етап для звільнення всіх заручників, в той час як ХАМАС закликає до негайного переходу до наступної частини, яка має узгодити "шляху до міцного миру".
Передає УНН із посиланням на Reuters, ORF і Haaretz.
З учорашнього дня в Каїрі тривають переговори між Ізраїлем і ХАМАС про продовження угоди про перемир'я і звільнення заручників. За словами інсайдерів, Ізраїль хоче продовжити першу фазу угоди про припинення вогню на шість тижнів. Ізраїльська делегація вимагала продовження на 42 дні під час переговорів у Каїрі, повідомили сьогодні єгипетські сили безпеки.
Тим часом ХАМАС опублікував заяву, в якій заявив про свою відданість виконанню угоди "на всіх її етапах і в усіх деталях".
Ми закликаємо міжнародне співтовариство чинити тиск на Ізраїль, щоб змусити його повністю виконати угоду і негайно, без затримок і обходів, приступити до другого етапу
Джерела ХАМАС повідомили виданню Haaretz, що заручники являють собою "важливий козир" і не будуть звільнені всі, живі чи мертві, доки Ізраїль не висловить чіткої позиції щодо припинення війни.
За даними ізраїльської армії, у секторі Газа все ще перебувають 58 ізраїльських заручників, щонайменше 34 з них уже мертві.
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