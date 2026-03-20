Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Насиловал двух малолетних мальчиков - на фронте ликвидировали российского штурмовика-педофила

Киев • УНН

 • 974 просмотра

Силы обороны уничтожили оккупанта, который насиловал детей и пошел на войну из колонии. Оккупант воевал в составе 9-го полка и погиб сразу после прибытия.

Насиловал двух малолетних мальчиков - на фронте ликвидировали российского штурмовика-педофила
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Силы обороны Украины ликвидировали российского штурмовика-педофила андрея власова, 1992 года рождения. Мужчина отбывал наказание за насильственные действия в отношении несовершеннолетних детей, но заключил контракт с российской армией и воевал против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Детали

Он проходил службу в составе 9-го мотострелкового полка 18-й гвардейской мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса российских вооруженных сил. В 2022 и 2023 годах власов совершил насильственные действия в отношении двух мальчиков 2010 года рождения, воспользовавшись их беспомощностью – жертвам на момент преступления было 11-12 лет.

Несмотря на совершение тяжких преступлений, власов подписал контракт с российской армией в сентябре 2025 года.

Подготовка была формальной: уже 15 ноября педофила отправили на временно оккупированные территории Украины, откуда он сразу попал на передовую. Жизнь на фронте для власова оказалась короткой – практически сразу после прибытия на позиции он был ликвидирован

 - сообщили в ГУР.

В Главном управлении разведки отметили, что российская армия продолжает системную практику вербовки лиц, которые должны были бы отбывать наказание за тяжкие преступления.

Таким людям дают оружие, фактически поощряя насилие и безнаказанность. После возвращения такие люди представляют прямую угрозу собственному же российскому обществу, совершая новые преступления

- говорится в сообщении.

Напомним

За прошедшие сутки 19 марта на линии фронта зафиксировано 201 боевое столкновение. Враг нанес 92 авиационных удара, сбросив 257 управляемых авиабомб.

Евгений Устименко

