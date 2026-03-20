Насиловал двух малолетних мальчиков - на фронте ликвидировали российского штурмовика-педофила

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Силы обороны Украины ликвидировали российского штурмовика-педофила андрея власова, 1992 года рождения. Мужчина отбывал наказание за насильственные действия в отношении несовершеннолетних детей, но заключил контракт с российской армией и воевал против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Детали

Он проходил службу в составе 9-го мотострелкового полка 18-й гвардейской мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса российских вооруженных сил. В 2022 и 2023 годах власов совершил насильственные действия в отношении двух мальчиков 2010 года рождения, воспользовавшись их беспомощностью – жертвам на момент преступления было 11-12 лет.

Несмотря на совершение тяжких преступлений, власов подписал контракт с российской армией в сентябре 2025 года.

Подготовка была формальной: уже 15 ноября педофила отправили на временно оккупированные территории Украины, откуда он сразу попал на передовую. Жизнь на фронте для власова оказалась короткой – практически сразу после прибытия на позиции он был ликвидирован - сообщили в ГУР.

В Главном управлении разведки отметили, что российская армия продолжает системную практику вербовки лиц, которые должны были бы отбывать наказание за тяжкие преступления.

Таким людям дают оружие, фактически поощряя насилие и безнаказанность. После возвращения такие люди представляют прямую угрозу собственному же российскому обществу, совершая новые преступления - говорится в сообщении.

