Понад 200 боїв сталось за добу 19 березня - Генштаб

Київ • УНН

 • 1798 перегляди

На фронті зафіксовано 201 бойове зіткнення та понад 8 тисяч атак дронами. Окупанти втратили 1610 осіб, авіація Сил оборони уразила вісім об’єктів ворога.

Впродовж минулої доби на лінії фронту зафіксовано 201 бойове зіткнення. Противник завдав 92 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також для уражень було застосовано 8273 дрони-камікадзе та здійснено 3844 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 96 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Просяна, Коломійці, Писанці, Олександрівка; у Запорізькій області: Гуляйпільське, Копані, Терсянка, Мирне, Верхня Терса, Воздвижівка, Єгорівка, Веселянка, Малокатеринівка, Юрківка, Степногірське.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки і ще один важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 115 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 14 - із застосуванням РСЗВ. Завдав 6 авіаударів із застосуванням 20 КАБ. Протягом доби зафіксовано два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибине, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів атакував у бік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник атакував 18 разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви, Твердохлібового та населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Діброви, Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки та Платонівки.

На Краматорському напрямку противник двічі намагався покращити своє становище, штурмуючи в районі Малинівки та в бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка та Степанівка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував дев’ять разів у бік Січневого, Соснівки, Красногірського та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у бік населених пунктів Зелене, Залізничне, Добропілля, Мирне, в районах Солодкого та Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку ворог намагався покращити своє становище, атакуючи в бік Степового.

На Придніпровському напрямку противник штурмові дії не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1610 осіб. Ворог втратив три танки, 21 бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 1480 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

У ніч на 20 березня росіяни атакували Україну 156 дронами, з них 133 було збито або придушено.

Євген Устименко

