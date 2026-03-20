Более 200 боев произошло за сутки 19 марта - Генштаб

$43.960.0750.500.02
ukenru
США экстренно перебрасывают тысячи морпехов и десантные корабли для высадки в Иране - СМИ
19 марта, 18:55 • 23245 просмотра
В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
19 марта, 16:26 • 32590 просмотра
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
19 марта, 15:12 • 32271 просмотра
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
19 марта, 14:52 • 29341 просмотра
Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico
19 марта, 14:08 • 25417 просмотра
Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии
19 марта, 12:16 • 22820 просмотра
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
19 марта, 11:44 • 19034 просмотра
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в КрымуVideo
Эксклюзив
19 марта, 11:36 • 17430 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
19 марта, 10:35 • 17314 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
Популярные новости
Науседа: ЕС должен включить "Росатом" и "Лукойл" в новый санкционный пакет19 марта, 21:33 • 10460 просмотра
МАГАТЭ передало Украине новое энергетическое оборудование для защиты сетей19 марта, 21:59 • 8910 просмотра
Ночная атака БПЛА на Харьков: повреждено учебное заведение, в здании выбиты окна19 марта, 23:03 • 8278 просмотра
Правительство выделило более 2 миллиардов на укрытия в учебных заведениях для 30 общин19 марта, 23:37 • 7170 просмотра
Чака Норриса срочно госпитализировали во время пребывания на Гавайях20 марта, 00:12 • 9494 просмотра
публикации
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 32663 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность19 марта, 11:17 • 35959 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке19 марта, 10:55 • 37469 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы19 марта, 09:28 • 43058 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 54674 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video19 марта, 15:27 • 19115 просмотра
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве19 марта, 14:00 • 21870 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 54676 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 32864 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 51995 просмотра
Более 200 боев произошло за сутки 19 марта - Генштаб

Киев • УНН

 • 256 просмотра

На фронте зафиксировано 201 боевое столкновение и более 8 тысяч атак дронами. Оккупанты потеряли 1610 человек, авиация Сил обороны поразила восемь объектов врага.

За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 201 боевое столкновение. Противник нанес 92 авиационных удара, сбросив 257 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Также для поражения было применено 8273 дрона-камикадзе и совершено 3844 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 96 – из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Ивановка, Просяная, Коломийцы, Писанци, Александровка; в Запорожской области: Гуляйпольское, Копани, Терсянка, Мирное, Верхняя Терса, Воздвижевка, Егоровка, Веселянка, Малокатериновка, Юрковка, Степногорское.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы и техники и еще один важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 115 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 14 – с применением РСЗО. Нанес 6 авиаударов с применением 20 КАБ. В течение суток зафиксировано два боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в сторону населенных пунктов Прилепка, Лиман, Старица, Волчанск, Тихое, Бочковое, Охримовка, Зыбино, Чугуновка, Фиголевка, Красное Первое.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в сторону Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки и Купянска.

На Лиманском направлении противник атаковал 18 раз, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Грековки, Надежды, Новомихайловки, Новосергиевки, Ольговки, Среднего, Дробышево, Заречного, Лимана, Дибровы, Твердохлебово и населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Дибровы, Закитного, Резниковки, Рай-Александровки и Платоновки.

На Краматорском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение, штурмуя в районе Малиновки и в сторону Константиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, Новопавловка и Степановка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Белицкое, Сухецкое, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное и Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал девять раз в сторону Январского, Сосновки, Красногорского и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Зеленое, Железнодорожное, Доброполье, Мирное, в районах Сладкого и Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении враг пытался улучшить свое положение, атакуя в сторону Степного.

На Приднепровском направлении противник штурмовые действия не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1610 человек. Враг потерял три танка, 21 боевую бронированную машину, 31 артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, 1480 беспилотных летательных аппаратов, 245 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники.

В ночь на 20 марта россияне атаковали Украину 156 дронами, из них 133 были сбиты или подавлены.

Евгений Устименко

