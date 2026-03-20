Более 200 боев произошло за сутки 19 марта - Генштаб

За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 201 боевое столкновение. Противник нанес 92 авиационных удара, сбросив 257 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Также для поражения было применено 8273 дрона-камикадзе и совершено 3844 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 96 – из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Ивановка, Просяная, Коломийцы, Писанци, Александровка; в Запорожской области: Гуляйпольское, Копани, Терсянка, Мирное, Верхняя Терса, Воздвижевка, Егоровка, Веселянка, Малокатериновка, Юрковка, Степногорское.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы и техники и еще один важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 115 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 14 – с применением РСЗО. Нанес 6 авиаударов с применением 20 КАБ. В течение суток зафиксировано два боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в сторону населенных пунктов Прилепка, Лиман, Старица, Волчанск, Тихое, Бочковое, Охримовка, Зыбино, Чугуновка, Фиголевка, Красное Первое.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в сторону Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки и Купянска.

На Лиманском направлении противник атаковал 18 раз, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Грековки, Надежды, Новомихайловки, Новосергиевки, Ольговки, Среднего, Дробышево, Заречного, Лимана, Дибровы, Твердохлебово и населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Дибровы, Закитного, Резниковки, Рай-Александровки и Платоновки.

На Краматорском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение, штурмуя в районе Малиновки и в сторону Константиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, Новопавловка и Степановка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Белицкое, Сухецкое, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное и Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал девять раз в сторону Январского, Сосновки, Красногорского и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Зеленое, Железнодорожное, Доброполье, Мирное, в районах Сладкого и Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении враг пытался улучшить свое положение, атакуя в сторону Степного.

На Приднепровском направлении противник штурмовые действия не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1610 человек. Враг потерял три танка, 21 боевую бронированную машину, 31 артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, 1480 беспилотных летательных аппаратов, 245 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники.

В ночь на 20 марта россияне атаковали Украину 156 дронами, из них 133 были сбиты или подавлены.