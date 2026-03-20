Ґвалтував двох малолітніх хлопців - на фронті ліквідували російського штурмовика-педофіла
Сили оборони знищили окупанта, який ґвалтував дітей та пішов на війну з колонії. Окупант воював у складі 9-го полку та загинув одразу після прибуття.
Сили оборони України ліквідували російського штурмовика-педофіла андрєя власова, 1992 року народження. Чоловік відбував покарання за насильницькі дії щодо неповнолітніх дітей, але уклав контракт з російською армією і воював проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки.
Він проходив службу у складі 9-го мотострілецького полку 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу російських збройних сил. В 2022 і 2023 роках власов скоїв насильницькі дії щодо двох хлопців 2010 року народження, скориставшись їхньою безпорадністю - жертвам на момент злочину було 11-12 років.
Попри скоєння тяжких злочинів, власов підписав контракт з російською армією у вересні 2025 року.
Підготовка була формальною: вже 15 листопада педофіла відправили на тимчасово окуповані території України, звідки він одразу потрапив на передову. Життя на фронті для власова виявилося коротким - практично відразу після прибуття на позиції він був ліквідований
У Головному управлінні розвідки зазначили, що російська армія продовжує системну практику вербування осіб, які мали б відбувати покарання за тяжкі злочини.
Таким людям дають зброю, фактично заохочуючи насильство та безкарність. Після повернення такі люди становлять пряму загрозу власному ж російському суспільству, вчиняючи нові злочини
Впродовж минулої доби 19 березня на лінії фронту зафіксовано 201 бойове зіткнення. Ворог завдав 92 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб.