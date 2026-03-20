Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Ґвалтував двох малолітніх хлопців - на фронті ліквідували російського штурмовика-педофіла

Київ • УНН

 • 4104 перегляди

Сили оборони знищили окупанта, який ґвалтував дітей та пішов на війну з колонії. Окупант воював у складі 9-го полку та загинув одразу після прибуття.

Ґвалтував двох малолітніх хлопців - на фронті ліквідували російського штурмовика-педофіла
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Сили оборони України ліквідували російського штурмовика-педофіла андрєя власова, 1992 року народження. Чоловік відбував покарання за насильницькі дії щодо неповнолітніх дітей, але уклав контракт з російською армією і воював проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки.

Деталі

Він проходив службу у складі 9-го мотострілецького полку 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу російських збройних сил. В 2022 і 2023 роках власов скоїв насильницькі дії щодо двох хлопців 2010 року народження, скориставшись їхньою безпорадністю - жертвам на момент злочину було 11-12 років.

Попри скоєння тяжких злочинів, власов підписав контракт з російською армією у вересні 2025 року.

Підготовка була формальною: вже 15 листопада педофіла відправили на тимчасово окуповані території України, звідки він одразу потрапив на передову. Життя на фронті для власова виявилося коротким - практично відразу після прибуття на позиції він був ліквідований

 - повідомили в ГУР.

У Головному управлінні розвідки зазначили, що російська армія продовжує системну практику вербування осіб, які мали б відбувати покарання за тяжкі злочини.

Таким людям дають зброю, фактично заохочуючи насильство та безкарність. Після повернення такі люди становлять пряму загрозу власному ж російському суспільству, вчиняючи нові злочини

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби 19 березня на лінії фронту зафіксовано 201 бойове зіткнення. Ворог завдав 92 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб.

Євген Устименко

Війна в Україні
Мобілізація
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна