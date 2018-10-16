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Из зоны ЧП под Ичней изъяли уже более 2 тысячи взрывоопасных предметов

Из зоны ЧП под Ичней изъяли уже более 2 тысячи взрывоопасных предметов

Киев  •  УНН

 • 6735 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. С начала работ в Ичнянском районе Черниговской области, из зоны поражения, изъяли 2035 взрывоопасных предметов, отработано 253 заявки. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"Всего с начала работ отработано 253 заявки, изъято 2035 взрывоопасных предметов. Полностью завершено обследование и очистка железнодорожных путей на наличие взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки специалисты ГСЧС отработали 11 заявок и изъяли 277 взрывоопасных предметов.

Также провели проверку и очистку от взрывоопасных предметов всех населенных пунктов, дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, объектов жизнеобеспечения, расположенных в 16-ти км зоне загрязнения. Акты выполнения работ передали местным органам власти. Радиус зоны загрязнения уменьшили до 10 км.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Из района ЧП эвакуировали более 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.

Украинские Национальные Новости

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