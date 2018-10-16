Із зони НС під Ічнею вилучили вже понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів

"Всього з початку робіт відпрацьовано 253 заявки, вилучено 2035 вибухонебезпечних предметів. Повністю завершено обстеження та очищення залізничних колій на наявність вибухонебезпечних предметів", – йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби фахівці ДСНС відпрацювали 11 заявок та вилучили 277 вибухонебезпечних предметів.

Також провели перевірку та очищення від вибухонебезпечних предметів всіх населених пунктів, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, об’єктів життєзабезпечення, які розташовані у 16-ти км зоні забруднення. Акти виконання робіт передали місцевим органам влади. Радіус зони забруднення зменшили до 10 км.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали понад 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.