Из-за повреждения энергоинфраструктуры в Украине действуют ограничения в двух областях - Минэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  179002 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  176545 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  178467 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  155218 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  111563 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128014 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126054 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119656 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115356 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102168 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Из-за повреждения энергоинфраструктуры в Украине действуют ограничения в двух областях - Минэнерго

Из-за значительного ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре Украины в результате российских атак, две области ввели графики отключения электроэнергии для потребителей. Тако Украина запросила аварийную помощь из Румынии и Польши для удовлетворения потребительских нужд.

Экономика •   •  2342 просмотра
Из-за повреждения энергоинфраструктуры в Украине действуют ограничения в двух областях - Минэнерго

В оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта - руководительница МВА

В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль коллаборанта, в результате чего он погиб на месте от полученных травм.

Война •   •  4885 просмотра
В оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта - руководительница МВА

Демченко: возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правилах пересечения границы

Правила пересечения государственной границы могут претерпеть определенные изменения в соответствии с законом о мобилизации, который вступает в силу 18 мая, но кардинальных изменений не предвидится, сообщил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы.

Общество •   •  4827 просмотра
Демченко: возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правилах пересечения границы

россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии - британская разведка

Россия планирует провести призыв на оккупированных территориях Запорожской области впервые с момента ее незаконной аннексии в сентябре 2022 года, но эффект, вероятно, будет ограниченным из-за того, что значительная часть населения выехала из региона.

Война •   •  6724 просмотра
россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии - британская разведка

Китай может заставить путина прекратить войну - глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Китай имеет достаточно влияния, чтобы заставить президента рф Владимира Путина прекратить войну в Украине, но не видит никаких признаков желания Путина вести переговоры.

политика •   •  6140 просмотра
Китай может заставить путина прекратить войну - глава МИД Польши

В Пасхальную ночь зафиксировали 25 обращений о совершении тех или иных правонарушений

На Пасху полиция зафиксировала лишь 25 правонарушений, преимущественно административных, около 300 граждан были доставлены в отделения за нарушение комендантского часа, в то время как богослужения проходили с соблюдением ограничений.

Общество •   •  6575 просмотра
В Пасхальную ночь зафиксировали 25 обращений о совершении тех или иных правонарушений

Вселенский Патриарх призвал Украину и Россию провести обмен пленными в формате "всех на всех"

Вселенский Патриарх Варфоломей призвал Россию обменяться пленными с Украиной по принципу "всех на всех" во время своего пасхального обращения, поддержав инициативу "Наш выход" по масштабному обмену пленными между двумя странами.

политика •   •  8124 просмотра
Вселенский Патриарх призвал Украину и Россию провести обмен пленными в формате "всех на всех"

Вероятно, россияне некоторое время накапливали "шахеды", чтобы нанести удар: Евлаш о массовой атаке дронов на Украину

Прошлой ночью россияне запустили около 25 беспилотников "Шахид", вероятно, после того, как накопили их в течение определенного времени, что указывает на потенциальные проблемы с производством этих беспилотников.

Война •   •  8331 просмотра
Вероятно, россияне некоторое время накапливали "шахеды", чтобы нанести удар: Евлаш о массовой атаке дронов на Украину

Массированные российские атаки нанесли энергетике ущерб более чем на миллиард долларов - Минэнерго

После массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины ситуация в энергосистеме является достаточно сложной, а убытки превысили 1 миллиард долларов и продолжают расти, вызванные повреждением тепловых, гидроэлектростанций и объектов электропередач.

Война •   •  9143 просмотра
Массированные российские атаки нанесли энергетике ущерб более чем на миллиард долларов - Минэнерго

Впервые за более чем 100 лет: в Японии открыли новый вид лилии

Исследователи из Университета Киото и Столичного университета Осаки открыли новый вид лилии под названием Lilium pacificum - первый новый вид японской лилии, найденный за последние 110 лет, растущий в прибрежных районах, выходящих к Тихому океану на острове Хонсю.

Новости Мира •   •  12546 просмотра
Впервые за более чем 100 лет: в Японии открыли новый вид лилии