Из-за повреждения энергоинфраструктуры в Украине действуют ограничения в двух областях - Минэнерго

Из-за значительных повреждений энергоинфраструктуры в двух регионах Украины действуют графики ограничения для потребителей. Также Киев привлекал аварийную помощь от стран ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Генерация, передача, потребление

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге.

Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались - заявили в Минэнерго.

В ведомстве рассказали, что потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью.

В часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Румынии и Польши. Суммарный объем экстренной поставки составил менее процента от суточного потребления электроэнергии.

В южных регионах для недопущения перегрузки оборудования одной из высоковольтных подстанций оператор системы передачи с 10:00 до 15:30 ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ - рассказали в Министерстве энергетики.

Импорт/Экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 872 МВт*ч.

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что после массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины ситуация в энергосистеме является достаточно сложной, а убытки превысили 1 миллиард долларов и продолжают расти.