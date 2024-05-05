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Через пошкодження енергоінфраструктури в Україні діють обмеження у двох областях - Міненерго

Через пошкодження енергоінфраструктури в Україні діють обмеження у двох областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 26133 перегляди

Через значну шкоду, завдану енергетичній інфраструктурі України внаслідок російських атак, дві області запровадили графіки відключення електроенергії для споживачів. Тако Україна запросила аварійну допомогу з Румунії та Польщі для задоволення споживчих потреб.

Через значні пошкодження енергоінфраструктури у двох регіонах України діють графіки обмеження для споживачів. Також Київ залучав аварійну допомогу від країн ЄС. Про це пише УНН з посиланням на Міненерго.  

Деталі 

Генерація, передача, споживання

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі.

Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися

- заявили в Міненерго.

У відомстві розповіли, що потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом, а також аварійною допомогою.

У години вечірнього піка на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії та Польщі. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше відсотка від добового споживання електроенергії.

У південних регіонах для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій оператор системи передачі з 10:00 до 15:30 обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ

- розповіли в Міністерстві енергетики.

Імпорт/Експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 872 МВт*год.

Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України ситуація в енергосистемі є досить складною, а збитки перевищили 1 мільярд доларів і продовжують зростати.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
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