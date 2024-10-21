Из-за отсутствия воды и отопления дошкольные учреждения в Донецке фактически не работают

В Донецке детские сады работают всего по несколько часов в день из-за отсутствия воды и отопления. Несмотря на протесты жителей, проблема водоснабжения не решается, а коммунальные долги растут.

Пишет УНН с ссылкой на Центр Национального сопротивления.

Во временно оккупированном Донецке дошкольные учреждения практически не функционируют. Из-за нехватки воды и отсутствия отопления дети могут находиться в садиках лишь по 4 часа в день. В детском саду № 397 вода отсутствует уже несколько лет, и оккупационные власти не торопятся решать эту проблему.

Жители Кировского района недавно перекрывали дорогу из-за отсутствия водоснабжения, но это не привело к изменениям - вода в кранах так и не появилась, а задолженность за коммунальные услуги только растет.

Напомним,

Сегодня, 21 октября, в Донецкой области из-за ремонтных работ выключат водоснабжение для жителей Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки.