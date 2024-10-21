Через відсутність води та опалення дошкільні заклади в Донецьку фактично не працюють
Київ • УНН
У Донецьку дитячі садки працюють лише по 4 години на день через брак води та опалення. Жителі протестують, але окупаційна влада не вирішує проблему водопостачання, а комунальні борги зростають.
У Донецьку дитячі садки працюють лише по кілька годин на день через відсутність води та опалення. Попри протести жителів, проблема водопостачання не вирішується, а комунальні борги зростають.
Пише УНН з посиланням на Центр Національного спротиву.
У тимчасово окупованому Донецьку дошкільні заклади практично не функціонують. Через брак води та відсутність опалення діти можуть перебувати в садочках лише по 4 години на день. У дитячому садку № 397 вода відсутня вже кілька років, і окупаційна влада не квапиться вирішувати цю проблему.
Мешканці Кіровського району нещодавно перекривали дорогу через відсутність водопостачання, але це не призвело до змін — вода в кранах так і не з’явилася, а заборгованість за комунальні послуги лише зростає.
Нагадаємо
Сьогодні, 21 жовтня, у Донецькій області через ремонтні роботи виключать водопостачання для жителів Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки.