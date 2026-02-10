Из обанкротившегося банка незаконно вывели имущество на более чем 200 млн грн – ГБР

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Эксклюзив
13:08 • 888 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 3042 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 3280 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 7366 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
09:19 • 12518 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 24252 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 33324 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30203 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 27513 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 22990 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением10 февраля, 04:59 • 20696 просмотра
Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм10 февраля, 05:20 • 10099 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемыPhoto10 февраля, 06:01 • 14574 просмотра
Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского08:13 • 4958 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo08:49 • 14335 просмотра
публикации
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
12:23 • 7366 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 4652 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 31915 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 40046 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 78045 просмотра
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 16080 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 17831 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 18025 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 44275 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 46293 просмотра
Из обанкротившегося банка незаконно вывели имущество на более чем 200 млн грн – ГБР

Киев • УНН

 • 36 просмотра

ГБР сообщило о новом подозрении по делу о незаконном выводе активов из харьковского банка. Бывшая начальница юридического управления подозревается в растрате имущества на более чем 200 млн грн.

Из обанкротившегося банка незаконно вывели имущество на более чем 200 млн грн – ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении по делу о незаконном выводе активов из обанкротившегося харьковского банка. Речь идет о недвижимом имуществе общей стоимостью более 200 миллионов гривен. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Детали

По данным следствия, подозрение объявлено бывшей начальнице юридического управления банка. Установлено, что она участвовала в схеме незаконного переоформления банковской недвижимости на аффилированное с владельцем банка юридическое лицо. Для реализации сделки была привлечена подконтрольная компания, представителем которой выступало другое должностное лицо банка, действовавшее под руководством экс-руководителя юридического управления.

Бывшей чиновнице инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

В ГБР отмечают, что расследование преступлений в финансовой сфере, в частности незаконного вывода активов из банков, является одним из приоритетных направлений работы Бюро. Досудебное расследование по этому делу продолжается, процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним

Гендиректора АО "Сегежа Украина" из Прикарпатья обвиняют в незаконной передаче государственного имущества и продаже продукции по заниженной цене, что нанесло государству ущерб на 46 млн грн. Также ей инкриминируют организацию незаконной переправки сына в Румынию за 18 тыс. долларов.

Андрей Тимощенков

Криминал и ЧПФинансы
Недвижимость
Государственный бюджет
Пожизненное лишение свободы
Генеральный прокурор Украины
Румыния
Харьков