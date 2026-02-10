Из обанкротившегося банка незаконно вывели имущество на более чем 200 млн грн – ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении по делу о незаконном выводе активов из обанкротившегося харьковского банка. Речь идет о недвижимом имуществе общей стоимостью более 200 миллионов гривен. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Детали

По данным следствия, подозрение объявлено бывшей начальнице юридического управления банка. Установлено, что она участвовала в схеме незаконного переоформления банковской недвижимости на аффилированное с владельцем банка юридическое лицо. Для реализации сделки была привлечена подконтрольная компания, представителем которой выступало другое должностное лицо банка, действовавшее под руководством экс-руководителя юридического управления.

Бывшей чиновнице инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

В ГБР отмечают, что расследование преступлений в финансовой сфере, в частности незаконного вывода активов из банков, является одним из приоритетных направлений работы Бюро. Досудебное расследование по этому делу продолжается, процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

